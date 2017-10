SUITE FRANCESE/ Su Rai 3 il film con Michelle Williams (oggi, 22 ottobre 2017)

Suite francese, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 22 ottobre 2017. Nel cast: Michelle Williams, Matthias Schoenaerts e Kristin Scott Thoma. Il dettaglio della trama.

22 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film Suite francese va in onda su Rai 3 oggi, domenica 22 ottobre 2017, alle ore 21.15. La pellicola del 2014 che è stata diretta da Saul Dibb nel 2014. La trama è stata tratta da alcuni capitoli del romanzo omonimo scritto da Irene Nemirovsky circa 60 anni prima dalla data d'uscita dell'opera. Il cast del film è composto da Michelle Williams, Matthias Schoenaerts, Kristin Scott Thomas, Sam Riley, Ruth Wilson e Lambert Wilson. Michelle Williams, che interpreta il ruolo di Lucille Angellier, è un'attrice americana nota al grande pubblico televisivo per la sua partecipazione alla serie cult Dawson's Creek. Nel 2016 si è poi aggiudicata un Golden Globe per la sua interpretazione nel film Manchester by the sea. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

Lucille Angellier è una giovane donna che attende il ritorno del marito dal fronte (l'uomo è partito come volontario dell'esercito francese ed imprigionato dai nazisti) assieme alla sua dispotica suocera. Lucille, che in realtà non è mai stata davvero innamorata di suo marito, riesce a confortarsi solo grazie alla sua grande passione per il pianoforte. Il piccolo paesino in cui risiede Lucille viene improvvisamente sconvolto dall'irruzione dell'esercito nazista. In quest'occasione, la donna ha modo di conoscere Bruno von Falk, un seducente generale tedesco. Tra lei e l'uomo, che soggiorna presso la sua abitazione, nasce una travolgente relazione sentimentale, che i due non riusciranno a vivere a pieno a causa delle vicissitudini legate alla guerra. Uno dei contadini del paesino uccide un ufficiale tedesco, convinto che questi abbia insidiato sua moglie. L'esercito nazista parte all'assalto, uccidendo anche il sindaco del paese. Benoit, il contadino che ha ucciso il militare tedesco, trova rifugio nell'abitazione di Lucille con il benestare della suocera, che inizia a mostrare un lato meno burbero del suo carattere. Dopo varie disavventure, Lucille e Benoit riusciranno a fuggire dal paesino con l'aiuto di Bruno.

