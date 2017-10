TEEN WOLF 6/ Anticipazioni del 22 ottobre 2017: Scott e Malia verranno catturati da Gerard?

Teen Wolf 6, anticipazioni del 22 ottobre 2017, in prima Tv su Fox. Theo e Liam cercano di attirare i Cacciatori in una trappola, ma Scott e Malia rimangono intrappolati nel bunker

Teen Wolf 6, in prima Tv su Fox

TEEN WOLF 6, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 22 ottobre 2017, andrà in onda un nuovo episodio di Teen Wolf 6, in prima Tv assoluta su Fox. Sarà il 16°, dal titolo "Trappola mortale". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Jiang (Brandon Soo Hoo) e Tierney (Ellery Sprayberry) si trovano incatenati in una struttura assieme a Theo (Cody Christian) e vengono torturati da uno degli uomini di Tamora (Sibongile Mlambo), che cerca di far rivelare loro alcune informazioni importanti. I due giovani mannari negano qualsiasi cosa nonostante le scariche elettriche e Theo crea un diversivo per potersi liberare. La Chimera si è infatti accorta che le scariche stanno sciogliendo i laccetti di plastica che li tengono legati e decide di provocare il torturatore per poter liberare le mani. Poco dopo, i due mannari rivelano di essere membri del branco di Satomi e vengono indirizzati verso Scott (Tyler Posey). Una volta arrivati in città, i tre ragazzi vengono fermati dalla Polizia e lo Sceriffo (Linden Ashby) decide di arrestarli per via di alcuni omicidi attribuiti ai due mannari. Nel frattempo, Deaton (Seth Gilliam) decide di entrare nella cella in cui è stato rinchiuso il Cane Infernale alla ricerca di una prova utile contro la minaccia. L'area è immersa in un'aura di terrore che colpisce il veterinario e che lo ostacola fino in fondo, procurandogli delle allucinazioni. Trova però sul muro di una delle cellule un disegno che ritrae una creatura a due facce. Scott ed il resto del branco cercano invece di convincere Stilinski a valutare meglio i suoi uomini, dato che fra loro potrebbe esserci una talpa di Tamora. Quinn (Lucy Loken) conferma infatti che una delle poliziotte ha cercato di ucciderla, anche se non ricorda il suo volto. Poco dopo, Tamora ed i suoi Cacciatori circondano la Centrale e chiedonco he i due giovani mannari vengano consegnati, prima di fare irruzione sul posto. Malia (Shelley Hennig) inizia a sentire un forte terrore e chiede agli amici di fuggire dal posto, ma Quinn crede che sia solo una trappola di Tamora. Scott decide quindi di proteggere Tierney e Jiang, che vengono affidati a Liam (Dylan Sprayberry), mentre Tamora rivela a Sceriffo di essere pronta a scatenare una guerra se non le verranno consegnati i due mannari. Più tardi, Nolan (Froy Gutierrez) cerca di introdursi di nascosto nella Centrale e viene colto sul fatto, ma si tratta solo di uno stratagemma per colpire i mannari dall'interno. Qualcuno dei Cacciatori che si trova nella stazione riesce inoltre a lanciare un fumogeno, mentre Nolan si libera e cerca di attaccare i due mannari, ma viene messo fuori combattimento da Liam. Dopo la morte di due poliziotti, che si sono suicidati a causa della paura, Scott decide di sfruttare i loro corpi per creare una trappola per Tamora. Il branco decide infatti di fingere che i due cadaveri appartengano ai due giovani mannari, ma l'inganno non riesce. Poco dopo, Rafael McCall (Matthew Del Negro) interviene e riesce a creare una tregua, ma Scott ed il branco dovranno lasciare Beacon Hills per sempre. Jiang e Tierney invece vengono uccisi da una talpa dei Cacciatori che si trova fra i federali.

ANTICIPAZIONI DEL 22 OTTOBRE 2017, EPISODIO 16 "TRAPPOLA MORTALE"

Dopo essere stati costretti a fuggire, Scott ed il resto del branco dovranno agire in modo diverso per poter attirare i Cacciatori e metterli fuori gioco. In via ufficiale sembra che i ragazzi abbiano accettato di lasciare Beacon Hills, come richiesto in precedenza da Tamora, ma hanno trovato in realtà rifugio nella clinica veterinaria di Deaton. Quest'ultimo li informerà inoltre delle sue ultime scoperte e Mason scoprirà la vera natura della minaccia con cui hanno a che fare: si tratta di una creatura dotata di due facce, che una volta unite formeranno una nuova entità ancora più letale. Dopo aver intuito che Aaron è il primo volto della creatura, Scott e gli altri dovranno fare di tutto per trovare la sua metà prima che si uniscano ancora. Theo e Liam avranno inoltre modo di collaborare per attirare i Cacciatori in una trappola, ma il mannaro dovrà confrontarsi ancora una volta con Nolan e con le proprie paure. Lydia invece riceverà dei chiari segni grazie alle proprie visioni, ma capirà solo in un secondo momento che si tratta di eventi tragici che potrebbero portare alla morte di tutti loro. Dopo essersi introdotti nella fortezza dei Cacciatori, Scott e Malia si ritroveranno incastrati all'interno e molto vicini alla morte.

