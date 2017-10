THE LEGEND OF ZORRO/ Su Rete 4 il film con Antonio Banderas (oggi, 22 ottobre 2017)

The legend of Zorro, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 22 ottobre 2017. Nel cast: Antonio Banderas e Catherine Zeta Jones, alla regia Martin Campbell. Il dettaglio della trama.

22 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST ANTONIO BANDERAS

The legend of Zorro va in onda su Rete 4 oggi, domenica 22 ottobre 2017, alle ore 21.30. Si tratta di una pellicola d'azione del 2005 diretta da Martin Campbell e interpretata da Antonio Banderas e Catherine Zeta Jones che vestono i panni dei due protagonisti principali. Si tratta del secondo film della saga cinematografica dedicata al personaggio di Zorro, che segue La maschera di Zorro. Rispetto al prequel, The legend of Zorro ha ottenuto un successo decisamente minore. La pellicola, è stata interamente girata in Messico, anche se la storia è invece ambientata in California. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE LEGEND OF ZORRO, LA TRAMA DEL FILM

Lo Stato della California è impegnato a votare per decidere se entrare a far parte degli Stati Uniti. Terminata la votazione, nel paesino in cui si trova Zorro, un furfante di nome Jacob McGivens irrompe portando via con se l'urna contenente i voti dei cittadini. Zorro insegue i banditi riuscendo a recuperare la scatola ma, nel corso della colluttazione, Jacob riesce a sfilare via dal viso di Zorro la maschera che gli copre il volto, non riuscendo però a riconoscerlo. Nel frattempo però, due membri della Pinkerton (un'agenzia d'investigazione privata) scoprono la vera identità di Zorro, che fugge via facendo ritorno al villaggio. Alejandro, il vero nome di Zorro, torna a casa da sua moglie Elena. La donna, credendo che suo marito sia finalmente pronto ad abbandonare la sua doppia vita, rimane nuovamente delusa. Alejandro, infatti, decide di non dire addio alla maschera di Zorro, gettando Elena in un profondo stato di frustrazione. La donna, rimprovera al marito di non dedicare abbastanza tempo alla famiglia. L'indomani, Elena viene contatta dagli agenti della Pinkirton che la convincono a prendere parte ad una loro missione, comunicandole di conoscere la vera identità di Zorro. Diversi giorni dopo, Alejandro riceve una notifica in cui Elena gli comunica la sua volontà di divorziare. Trascorrono tre mesi e Alejandro scopre che Elena è diventata la compagna del Conte Armand. Nel frattempo, Zorro difende una povera famiglia di contadini dal violento attacco della gang di McGivens. Poco dopo incontra la sua amata Elena, ignorando che la donna stia in realtà reggendo il gioco della Pinkerton spiando, in gran segreto, le mosse del Conte Armand.

