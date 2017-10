Tu si que vales 2017 / Pagelle quarta puntata: allegria e leggerezza nel sabato sera di Canale 5

Tu sí que vales 2017: ecco le pagelle della quarta puntata. Considerazioni generali sulle esibizioni della serata. Le prove migliori e peggiori di sabato 22 ottobre.

Tu sì que vales 2017

LA LEGGEREZZA CHE PIACE

La quarta puntata di Tu Si Que Vales 2017 ha regalato un sabato sera di allegria ai telespettatori di Canale 5. Equilibristi, giocolieri, maghi e ballerini hanno calcato con discreto successo il palco di Mediaset. La parola d'ordine è stata la leggerezza: al di là dei talenti sotto i riflettori, la puntata è andata in archivio portando con sè tante risate. E' andata molto meglio rispetto a sabato scorso, forse anche per la varietà di personaggi saliti sul palco. Il pubblico in studio è tornato ad essere protagonista ribaltando, in alcuni casi, i verdetti dei quattro giurati. Rudy Zerbi resta sulle sue per quasi tutta la puntata e Maria De Filippi ne approfitta. Mammucari si alterna con Gerry Scotti e quando interviene strappa sempre un sorriso. Alcune performance dei concorrenti ci hanno lasciato alquanto perplessi, ma complessivamente l'infornata di talenti è stata complessivamente più soddisfacente rispetto alla settimana passata. Nella quarta puntata ben due concorrenti si sono aggiudicati il pass per la finale, un altro ha vinto una crociera a bordo di una delle navi Costa.

ESIBIZIONI TU SI QUE VALES: IL MEGLIO DELLA QUARTA PUNTATA

Ci sono state diverse esibizioni degne di nota nella quarta puntata. La prima che vogliamo ricordare è quella che ha aperto la serata, con i giovani ballerini Sono Siria e Palmiro Rillo che hanno omaggiato il nonno scomparso: coinvolgenti e bravi. Strabilianti i ragazzi del Duo Ice: hanno ballato sotto la pioggia sulle note de Il Conforto di Carmen Consoli e Tiziano Ferro. L'effetto scenografica è da applausi, l'esibizione pure. Arrivano in finale con l'unanimità dei giudici e del pubblico. L'altro concorrente a raggiungere direttamente la finale si chiama Nicholas Pellini, un ballerino di undici anni che ha incantato con il suo tip tap straordinario. Il Mago Dona De Genis fa morir dalle risate, ma non parliamo di talento. Esibizione goffa e impacciata, ma coinvolgente. Stupisce, a sorpresa, il buon Simone che si improvvisa oratore per invitare la gelataia del suo paese ad uscire con lui. Scotti per aiutarlo nella missione gli consegna i biglietti per la crociera messa in palio da Costa.

© Riproduzione Riservata.