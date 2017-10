UN BIANCO NATALE PER ZEUS/ Su Italia 1 il film con Mario Lopez (oggi, 22 ottobre 2017)

Un bianco natale per Zeus, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 22 ottobre 2017. Nel cast: Mario López, Dean Cain, Elisa Donovan e Sierra McCormick. La trama del film nel dettaglio.

22 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST MARIO LOPEZ E DEAN CAIN

Un bianco natale per Zeus va in onda su Italia 1 oggi, domenica 22 ottobre 2017, alle ore 16.40. La pellicola (titolo in lingua originale: The Dog who saved Christmas) del 2009 è interpretata da Mario López, Dean Cain, Elisa Donovan, Sierra McCormick e Adrienne Barbeau. Mario Lopez, che nel film presta la voce al cane Zeus, è un attore messicano naturalizzato statunitense famoso per il suo ruolo da protagonista nella serie tv Bayside School. Dean Cain, che veste i panni di Ted Stein è un noto attore americano famoso per aver interpretato Clark Kent nella serie tv Lois & Clark: The New Adventures of Superman, andata in onda in Italia nei primi anni 90. Un Bianco Natale per Zeus è stato diretto, prodotto e scritto da Michael Ciminera and Richard Gnolfo, grandi amici fin dall'infanzia. Il film è stato trasmesso per la prima volta dalla ABC il 29 novembre del 2009. Fu un vero successo, riuscendo ad ottenere uno share pari a 4 milioni di spettatori. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

UN BIANCO NATALE PER ZEUS, LA TRAMA DEL FILM

Zeus è un magnifico Labrador Retriever ed ex cane poliziotto, che non riesce più ad abbaiare. Terminata la sua carriera nella polizia, Zeus viene adottato da George Bannister che decide di portarlo a casa come regalo di Natale anticipato per la sua famiglia. George spera poi che Zeus possa difendere la casa da eventuali malintenzionati. Tuttavia la moglie dell'uomo non accetta di buon grado la decisione di George, essendo contrario all'adozione di un cane. La sera della vigilia di Natale, Zeus viene lasciato da solo in casa, mentre la sua nuova famiglia va in visita presso l'abitazione della nonna. In quel frangente, una coppia di ladri, formata da Ted Stein e Stewey McMann, irrompe nell'abitazione di George. I due ladruncoli sono convinti che la casa sia deserta. Ma presto iniziano a fare i conti con Zeus che predispone una serie di trappole ingegnose. Purtroppo il cane viene catturato dai due criminali che lo immobilizzano e continuano a derubare la casa. Zeus però riesce a scappare, mentre i due ladri cercano di catturarlo nuovamente, inseguendolo in maniera goffa in giro per la casa. Ted tenterà inutilmente di colpire Zeus con un tranquillante ma il cane sarà più furbo di lui. Riuscirà Zeus a intrattenere i poco graditi ospiti fino all'arrivo della polizia?

© Riproduzione Riservata.