Uomini e Donne / Anticipazioni: Desirèe Popper di nuovo innamorata, lo scatto social (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: dopo il suo percorso con Mattia Marciano, Desirèe Popper cambia pagina e si fidanzata con un misterioso moro di cui non svela l'identità.

22 ottobre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

Desirèe Popper ha un nuovo fidanzato. L'ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, durante il suo percorso televisivo nella corte della Queen, si è tirata addosso l'ira funesta di molta gente. Un percorso iniziato in maniera trasparente e singolare che, fin dalle prime battute, aveva positivamente interessato sia Tina Cipollari che Gianni Sperti, da sempre molto "severi" riguardo i giudizi dei protagonisti sul trono. Fin da subito ha avuto modo di emergere anche la "rivalità" con Rosa. Da un lato Desirèe acqua e sapone (in studio con le scarpe basse) e dall'altra parte, la Perrotta, forse troppo artefatta e distaccata. Durante il loro "faccia a faccia" poi, la Popper è riuscita a "scippare" alla rivale il corteggiatore preferito dal pubblico: Mattia Marciano. Il campano, dopo un iniziale interessamento nei confronti della Perrotta, ha poi fatto un passo indietro, anche per colpa della pregressa conoscenza tra la tronista e Alex Adinolfi, altro corteggiatore arrivato ad un passo dalla scelta. Dopo una lunga esterna solo in compagnia di Mattia, la Popper a telecamere spente ha capito che il ragazzo non faceva per lei e quindi, con tanta coerenza ha deciso di abbandonare il trono.

Desirèe Popper, dopo Uomini e Donne trova l’amore

Proprio l’ex tronista, ha ufficializzato la nuova unione pubblicando uno scatto tramite le Stories di Instagram. Un bacio sulla bocca ad un misterioso moro con la barba di cui – purtroppo - attualmente non sappiamo altro. Dopo aver concluso il suo percorso a Uomini e Donne non proprio in maniera ottimale, Desirèe ha lavorato al nuovo film di Paolo Sorrentino. Il registra de “La Grande Bellezza”, sta lavorando ad un progetto sulla vita di Silvio Berlusconi. La ragazza attualmente, oltre al successo, si sta godendo il nuovo amore ma senza rivelarne ufficialmente l'identità. Dopo avere passato un'estate da single, l'ex tronista era balzata agli onori delle cronache rosa per una paparazzata a giugno in compagnia del ballerino campano Stefano De Martino. Nonostante il nuovo amore, dopo l’ufficializzazione del trono di Mattia, la brasiliana ha avuto perfino modo di dire la sua puntando il dito contro il campano.

