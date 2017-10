Uomini e Donne / Anticipazioni, Tina Cipollari: “Gemma è uno zerbino, Giorgio? Onesto!” (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Tina Cipollari smentisce il divorzio da Chicco Nalli e arriva la nuova stoccata per Gemm Galgani, parole di stima per Giorgio Manetti.

22 ottobre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono over

La burrosa Tina Cipollari, ha avuto modo di recente, di raccontarsi attraverso un'intervista tra le pagine del settimanale "Nuovo". Come sempre, tra i principali argomenti di conversazione, il suo matrimonio con Chicco Nalli e il rapporto in studio con Gemma Galgani, la dama più amata (ma non da lei!) del trono over di Uomini e Donne. Proprio negli scorsi mesi, il settimanale Nuovo TV, aveva ufficializzato la fine del matrimonio tra la ruspante opinionista e suo marito, esperto in tagli ed ex tutor di Detto Fatto. Nel corso della nuova intervista però, l'ex vamp ha voluto nuovamente smentire alcuni dettagli: "Il giorno in cui dovessi andare incontro ad un divorzio sarò la prima ad annunciarlo. Al momento, però, non c'è questa possibilità. I pettegolezzi sono tanti e io lascio parlare tutti. Una domanda però me la faccio: ma è possibile che gli italiani stiano sempre a discutere sui fatti miei?", confessa Tina. Crisi sventata? A quanto pare, la risposta è sì. Messo da parte l’argomento crisi e matrimonio, la Cipollari viene interpellata anche su altri aspetti che, questa volta, riguardano la sua carriera davanti le telecamere del programma condotto ed ideato da Maria De Filippi.

Trono Over: la nuova stoccata di Tina contro Gemma, elogi per Giorgio

Tina Cipollari, parlando di Gemma Galgani, anche questa volta non si è risparmiata. E così, tra le pagine del settimanale Nuovo ha affermato: "Non condivido nulla di quello che fa. Le sue scelte ed i suoi atteggiamenti non sono adatti a una donna della sua età. Riconosco che a volte i nostri scontri sono esagerati, ma nascono spontanei. Gemma va ripetendo da anni che cerca l'anima gemella, ma sarebbe il caso che cambiasse modo di fare. Sta diventando lo zerbino d'Italia. Lei non è selettiva e accetta il corteggiamento di qualunque uomo. Pensa che, quest'anno, in appena due mesi di trasmissione, Gemma si è già fidanzata con quattro persone. Nemmeno una ventenne si comporterebbe così!". Di contro invece, tante parole di stima per Giorgio Manetti: "Giorgio è una persona onesta. Si pone per quello che è. Ha parlato chiaro fin dall'inizio. ‘Non sono un uomo da grandi legami' ha detto. Poi sta a noi donne decidere se frequentarlo. Gemma ha commesso l'errore di accettare prima il suo modo di essere per poi ribellarsi dopo", afferma Tina. Arriverà la replica della Galgani? Intanto gli estimatori, aspettano con ansia le nuove dinamiche del trono over di Uomini e Donne.

