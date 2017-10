VIAGGIO IN PARADISO/ Su Iris il film con Mel Gibson (oggi, 22 ottobre 2017)

Viaggio in paradiso, il film in onda su Iris oggi, domenica 22 ottobre 2017. Nel cast: Mel Gibson e Kevin Hernandez, alla regia Adrian Grunberg. La trama del film nel dettaglio.

22 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST MEL GIBSON E KEVIN HERNANDEZ

Il film Viaggio in paradiso va in onda su Iris oggi, domenica 22 ottobre 2017, alle ore 21.00. La pellicola (titolo in lingua originale; Get the Gringo) è stata diretta da Adrian Grunberg nel 2012. Il film annovera nel suo cast Mel Gibson, Kevin Hernandez, Dolores Heredia e Daniel Giménez Cacho. La trama racconta l'avventura di un criminale americano rinchiuso all'interno di un carcere messicano. Qui l'uomo, alleandosi con un bimbo, riuscirà a contrastare l'area di terrore che vige all'interno della struttura detentiva. Dolores Heredia, che veste i panni della madre del bambino con cui Gringo fa amicizia, è un'attrice messicana molto famosa in patria. Il ragazzino che ha interpretato il bambino non ha proseguito la sua carriera cinematografica dopo aver preso parte al film Viaggio in paradiso. Ma vediamo adesso la trama del film.

VIAGGIO IN PARADISO, LA TRAMA DEL FILM

Due criminali americani, dopo essere sfuggiti alla cattura della polizia statunitense, raggiungono la frontiera con il Messico. Apparentemente sono fuori pericolo, ma alcuni agenti messicani dopo essersi resi conto del denaro presente nel veicolo dei due (circa due milioni di dollari), decidono di far incarcerare, per un reato inventato, l'unico criminale rimasto in vista, ovvero il Gringo. L'uomo viene così condotto ad El Puablito, una struttura detentiva degradata da cui è impensabile riuscire ad evadere. Per riuscire a sopravvivere, il Gringo capisce che deve avvicinarsi al boss della prigione, Javi. Nel corso della sua detenzione, Gringo stringe una profonda amicizia con un bimbo di soli dieci anni, il cui padre è stato ucciso proprio da Javi, che ha usato l'uomo per espiantargli il fegato. Il boss, perennemente malato, protegge il bambino con l'unico obiettivo di poterlo usare per un successivo ed eventuale trapianto. Gringo promette al ragazzino che impedirà con ogni mezzo a Javi di poter servirsi di lui a suo piacimento. Nel frattempo informa gli uomini di Javi che alcuni poliziotti locali lo hanno derubato di circa due milioni di dollari, senza comunicare nulla al boss della prigione. Il piano di Gringo è quello di innescare una vera e propria guerra di bande tra gli uomini di Javi e quelli di Frank, il boss vero proprietario dei due milioni di dollari. Come previsto la banda di Frank irrompe nella prigione, innescando una furibonda sparatoria. Il Gringo riesce a conquistarsi la fiducia di Javi a tal punto da farsi affidare il compito di raggiungere Frank negli Stati Uniti per eliminarlo. Poco dopo viene a sapere che Javi ha intenzione di usare il bambino per il suo nuovo trapianto. Riuscirà Gringo ad arrivare in tempo per salvare il suo piccolo amico?

© Riproduzione Riservata.