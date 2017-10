AGATA FARINA/ Alejandra Onieva, la ragazza scoprirà la verità sullo “zio”? (Sotto Copertura 2)

Agata Farina, interpretata dall'attrice spagnola Alejandra Onieva, scoprirà la verità sullo “zio” Michele Zagaria? La seconda puntata di Sotto Copertura 2 in onda su Rai 1 alle 21.25.

Agata Farina (Alejandra Onieva)

Agata Farina rappresenta la vita ideale di Michele Zagaria. Il personaggio di Sotto Copertura 2, interpretato da Alejandra Onieva, viene introdotto in circostanze sospette e collegato a un'esecuzione per opera del boss. Le prime immagini della premiere ci mostrano infatti Agata appena neonata eppure di grande interesse per Zagaria, che deciderà di tenerla in qualche modo al proprio fianco. La ragazza viene infatti inviata in Spagna e cresciuta da una zia, ma proprio nel momento di maggiore tensione, il boss decide di farla rientrare in Italia. Agli occhi di Agata, il mafioso è solo uno zio che cerca di proteggerla e non ha nulla a che fare con la camorra, responsabile della morte dei suoi genitori. L'ammirazione che la ragazza nutre per quello zio così compiacente è evidente nel loro incontro, che avviene senza che Agata sappia in realtà chi abbia di fronte. La sua ingenuità la porta non solo a rischiare di subire una violenza, a opera di un balordo conosciuto in discoteca, ma anche a non sospettare che quel boss mafioso di cui ha un identikit sia in realtà lo zio che ammira così tanto. Durante la prima puntata, Agata ha iniziato anche a nutrire dei forti sentimenti per Nicola, il ragazzo che Zagaria ha voluto mettere a protezione della nipote facendo finta che sia un suo autista. Al tempo stesso viene sorvegliata dal boss grazie a un circuito di telecamere nascoste, con cui il mafioso ha assistito al bacio scattato fra Agata e Nicola.

L’AMORE CON NICOLA

Il rapporto sentimentale fra Agata Farina e Nicola non potrà che mettere in serio pericolo il ragazzo di fronte a Michele Zagaria. Nella scena in cui il personaggio di Alessandro Preziosi ha visionato più di una volta il filmato con il bacio fra i due giovani, si intuisce quanto il mafioso sia geloso della finta nipote. Un indizio sul perché di questi suoi sentimenti ci viene fornito in modo indiretto dalla Polizia, che a un certo punto inizia a sospettare che Zagaria sia in realtà il padre di Agata. Quest'ultima invece farà di tutto nella puntata di questa sera per avvicinarsi a Nicola, che dopo un iniziale rifiuto ha dimostrato di essere del tutto invaghito di lei. Il finto autista rappresenta non solo il ponte fra la ragazza e il boss dei Casalesi, ma anche fra il proprio mondo e quello mafioso, che finora conosce ben poco. Grazie a Nicola potrebbe scoprire inoltre molto di più sul fantomatico zio: come reagirà se le tante bugie presenti nella sua vita dovessero venire a galla? Il disgusto che finora ha dimostrato di nutrire nei confronti della criminalità è piuttosto evidente, soprattutto perché è stata la camorra a portarle via i genitori. Questo tipo di consapevolezza rischia infatti di fratturare il rapporto fra Agata e Zagaria nel momento stesso in cui dovesse scoprire la verità sul conto del boss. Un'eventualità che di sicuro il protagonista cercherà di evitare ad ogni costo, forse arrivando anche ad avvallare la relazione crescente fra Agata e Nicola.

