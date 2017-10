AIDA YESPICA/ Salvata dalla nomination, si schiera con Jeremias Rodriguez (Grande Fratello Vip 2017)

Aida Yespica al Grande Fratello Vip 2017

LA VITTORIA PER UN SOFFIO CONTRO FLAHERTY

In seguito alla nomination della scorsa settimana, Aida Yespica è riuscita a battere Lorenzo Flaherty al televoto. I fan del Grande Fratello Vip 2017 l'hanno preferita in confronto al rivale per pochissimi voti, una maggioranza che non è riuscita a sfiorare il 52%. Di certo il pubblico italiano non è rimasto indifferente alla rivelazione della modella venezuelana, riguardo agli abusi subiti in adolescenza ed alle difficoltà incontrate nella prima parte della sua vita. Dettagli che finora non erano emersi nelle altre partecipazioni televisive della Yespica e che sembrano aver fatto rivalutare l'artista agli occhi dei telespettatori. La modella infatti rientrava fra le sfavorite sui social, in cui le sono state fatte diverse contestazioni. Durante la diretta, il televoto flash ha messo in evidenza una nuova sconfitta per Aida, che è rientrata fra i sei peggiori concorrenti del reality, ma è riuscita a salvarsi da una nuova nomination. Daniele Bossari ha inoltre deciso in qualità di nuovo Capitano di invitare la modella in una cena a due, sfruttando il bonus conquistato, proprio per colmare quelle distanze che si sono sempre presentate fra loro fin dall'ingresso nel programma. Aida ha invece deciso di votare Jeremias Rodriguez per via del comportamento avuto negli ultimi giorni, a causa di una forte aggressività che ha spinto a votare l'argentino anche altri concorrenti. Subito dopo la puntata, la Yespica ha inoltre avuto modo di parlare con Giulia De Lellis e Veronica Angeloni del proprio voto e di ribadire i motivi che l'hanno spinta a fare quel tipo di nomination.

AIDA YESPICA CONTINUA A ISOLARSI

L'ingresso di tre nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip 2017 non sembrano aver mosso di una virgola Aida Yespica, che in quest'ultima settimana ha continuato a mantenersi coerente con l'atteggiamento isolato mantenuto finora. La modella continua infatti a mantenersi distante rispetto al resto del gruppo, riuscendo a dimostrarsi unita solo con alcune delle inquiline della Casa. Si parla in questo caso di sole donne, preferenza che la modella ha sottolineato anche durante la nomination della settimana scorsa. Quello che è emerso è infatti che la Yespica non intenda votare le concorrenti più giovani del reality, con la scusa del legame che si è creato finora. Lo stesso discorso è stato fatto anche dalle altre dirette interessate, ma non è escluso che la modella possa in realtà venire sacrificata da Giulia De Lellis e Ivana Mrazova in un secondo momento. Per ora le quattro donne più giovani della Casa continuano a mantenere salde le loro fila, anche di fronte all'ingresso di Corinne Clery e Carmen Russo, che si sono trovate invece a stringere i rapporti con Cristiano Malgioglio, Daniele Bossari e Lorenzo Flaherty.

I DUBBI DEL PUBBLICO: LE RIVELEAZIONI SONO PARTE DI UNA STRATEGIA?

Agli occhi di tanti fan del Grande Fratello Vip 2017, Aida Yespica potrebbe aver voluto fare rivelazioni importanti sul suo passato solo per giocare tutte le sue carte prima della nomination. In tante settimane di reality, la modella ha infatti evitato con accuratezza di parlare di se stessa, sottolineando di essere molto introversa. Del resto è lo stesso motivo che sembra tenerla distante da Daniele Bossari, ma secondo alcuni telespettatori si tratterebbe solo di una tattica per sfruttare in modo vincente determinati eventi significativi del suo passato. Sui social ci si chiede infatti che cos'altro potrebbe emergere in previsione di una successiva nomination, evento che non va escluso data la natura solitaria della modella e l'ingresso di concorrenti di generazioni diverse dalla sua. La bilancia in questo momento pende a favore dell'altro gruppo di inquilini, quello guidato da Cristiano Malgioglio, ma non bisogna sottovalutare che Cecilia Rodriguez potrebbe presto vendicarsi della nomination data al fratello Jeremias e dare il proprio voto proprio alla Yespica.

