ANTONELLA CLERICI/ Su Weinstein: "I maiali ci sono sempre stati, basta dire di no!" (Che fuori tempo che fa)

Questa sera Antonella Clerici sarà ospite di Che fuori tempo che fa per parlare del suo futuro e probabilmente anche del suo nuovo libro uscito recentemente

Antonella Clerici, ospite a Che fuori tempo che fa, si prepara a rendere dorato questo 2017, grazie a nuovi progetti che la riporteranno sul piccolo schermo e altri che invece la vedono al di fuori dei riflettori dello spettacolo. In questi giorni, la conduttrice de La prova del cuoco è ritornata infatti sugli scaffali delle librerie italiane grazie al suo nuovo libro di ricette, La mia vita in cucina. Un testo in cui condisce ogni proposta culinaria con alcuni aneddoti sulla sua vita, per lasciare una testimonianza significativa alla figlia. Con semplicità ed eleganza, una delle regine della televisione italiane affronta ricette ad ampio spettro, dagli antipasti ai dolci. Questa sera Antonella Clerici sarà ospite di Che fuori tempo che fa per parlare del suo futuro e forse anche della sua unione con Vittorio Garrone, che ha spinto le testate rosa a discutere a lungo della decisione dei due di rimandare il loro matrimonio. La scorsa estate, si è vociferato infatti sulla possibilità che la Clerici fosse in crisi con il suo nuovo compagno, ma le voci sono state smentite dalla stessa conduttrice anche in seguito all'annullamento delle nozze a pochi passi dal fatidico sì. Antonella Clerici ha infatti deciso di mettere in primo piano ancora una volta il proprio lavoro, sicura che l'amore che la unisce a Garrone vada al di là di un contratto scritto.

ANTONELLA CLERICI FRAINTESA SU TWITTER

In questi giorni i social si sono scatenati contro Antonella Clerici per via di un suo tweet. La conduttrice ha infatti manifestato la propria posizione, in modo sibillino, in merito allo scandalo che sta avvolgendo la figura del produttore Harvey Weinstein, ma la sua frase non è piaciuta a moltissimi utenti. Nel posto, la Clerici sottolinea infatti che la donna ha sempre la possibilità di rifiutare determinate avances e proposte, dato che "i maiali ci sono sempre stati". Anche se le sue parole le hanno fatto catturare il plauso di tanti italiani, di contro le hanno attirato l'ira di chi ha ipotizzato che abbia voluto giustificare i presunti abusi operati da Weinstein. Dato lo scalpore che hanno sollevate le accuse al produttore, è facile che le parole della Clerici siano state in realtà fraintese, anche se la conduttrice rimane ferma nel credere che le donne non debbano mai scendere a compromessi con se stesse solo in virtù di una carriera in discesa.

GLI ESORDI IN TV

Nata a Legnano (MI) nel dicembre del '63 e dopo aver conseguito una laurea in legge, Antonella Clerici approda alla televisione già a 22 anni. La ritroviamo infatti a Telereporter a metà degli anni '80 con il ruolo di annunciatrice, per poi riuscire a fare il salto di qualità grazie a Dribbling, che conduce al fianco di Gianfranco De Laurentiis fino al '95. La Clerici si fa strada nel mondo dello spettacolo grazie allo sport, diventando una vera e propria icona di tanti format televisivi a tema, come Domenica Sprint e La Domenica Sportiva. L'unione con la Rai si solidifica fin dal debutto della conduttrice, che inizia a guardare anche altri tipi di programmi nei primi anni '90, quando la vediamo al timone di Segreti per voi e Ristorante Italia, fino ad approdare a Domenica In e conquistare il successo dopo una breve parentesi in Mediaset, che le permette di ritornare nella rete nazionale con un volto nuovo ed una carriera già affermata.

