APPALOOSA/ Su Rai Movie il film con Ed Harris e Viggo Mortensen (oggi, 23 ottobre 2017)

Appaloosa, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 23 ottobre 2017. Nel cast: Ed Harris che ha diretto anche la regia, Viggo Mortensen e Jeremy Irons. Il dettaglio della trama.

23 ottobre 2017

Il film western in prima serata su Iris

NEL CAST ED HARRIS E VIGGO MORTENSES

Appaloosa va in onda su Rai Movie oggi, lunedì 23 ottobre 2017 alle ore 21.10. Un film western del 2008 che è stato diretto da Ed Harris mentre nel cast figura lo stesso regsita assieme a Viggo Mortensen e Jeremy Irons. La trama è ispirata al romanzo Appaloosa, scritto da Robert Parker. Il film è stato proiettato in occasione del Festival del Cinema di Roma nel 2008. Nel nostro Paese è stato distribuito nel gennaio del 2009. Viggo Mortenses, che nel film interpreta Everett Hitch, è un noto attore americano, famoso per aver preso parte a film come I due volti di gennaio, A Dangerous Method, A History of Violence, il destino di un guerriero e Good - L'indifferenza del bene. Viggo Mortensen e Ed Harris avevano già recitato assieme nel film An History of violence. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

APPALOOSA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Ad Appaloosa, un piccolo villaggio del New Mexico, Randall Bragg ha brutalmente assassinato lo sceriffo, dando vita a un vero e proprio regime di terrore nel piccolo centro. Gli abitanti di Appaloosa, però, sono ormai stanchi della situazione. Esasperati, decidono di rivolgersi a Virgil Cole ed Everett Hitch, che vengono nominati a sceriffo e vice della città. I due riescono finalmente a riportare la vita di Appaloosa alla normalità, instaurando severe leggi contro l'uso della violenza. Nel frattempo, arriva in città la splendida Allie, di cui Virgil si innamora perdutamente. Poco dopo, uno degli scagnozzi di Randall Bragg decide di denunciare il suo ex capo, accusandolo di ben tre omicidi. Bragg viene condannato a morte ma mentre è in procinto di raggiungere il luogo in cui avverrà la sua esecuzione, riesce ad evadere grazie alla collaborazione di tre criminali. Nel corso della sua rocambolesca fuga, porta con se come ostaggio Allie, ormai diventata la moglie di Virgil Cole. Cole e Hitch non si perdono d'animo e partono all'inseguimento dei malviventi. Finalmente riescono a catturare i criminali, decidendo di affidarli alla giustizia dello sceriffo locale, non sapendo che l'uomo di legge è in realtà cugino dei criminali che hanno aiutato Bragg a fuggire. Nella violenta sparatoria che segue, Bragg riesce a fuggire, mentre Cole e Hitch rimangono feriti. Diversi anni dopo, Bragg farà ritorno ad Appaloosa, dopo aver ricevuto la grazia dal presidente degli USA.

