Andrea Damante/ Sarà in studio per supportare la fidanzata Giulia De Lellis? (Grande Fratello Vip 2017)

Andrea Damante, sarà in studio nella nuova diretta del Grande Fratello Vip per supportare la sua fidanzata Giulia De Lellis dopo una settimana complicata?

23 ottobre 2017 Anna Montesano

Andrea Damante e Giulia De Lellis, Grande Fratello Vip 2017

Andrea Damante incontrerà o parlerà con la sua fidanzata Giulia De Lellis nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 2017? È stata una settimana intensa ma anche molto importante per la nota coppia di Uomini e Donne. Se Giulia continua la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip 2 tra alti e bassi, Andrea è stato impegnatissimo col lavoro che lo ha riportato a Mikonos, proprio dove con Giulia ha trascorso la scorsa estate. La lontananza inizia a farsi sentire in modo forte e accende i dubbi della De Lellis, soprattutto quando in settimana c'è stata una data importante. Il 20 ottobre Andrea e Giulia hanno festeggiato 17 mesi insieme e per tutta la giornata la De Lellis si è detta triste in quanto si aspettava una sorpresa da parte del suo fidanzato.

ANDREA DAMANTE, IL MESSAGGINO PER GIULIA DE LELLIS ARRIVA IN RITARDO...

"Però Andrea poteva mandarmelo un aeretto visto che oggi è il 20, questo vuol dire con non mi pensa" si è sfogata con Veronica nel giardino della Casa. Solo questione di tempo perchè la sorpresa è arrivata il giorno dopo. Un aereo con un messaggio con il quale, simpaticamente, Damante si è voluto scusare del ritardo: "C'era traffico! Ti amo da morire, 17 noi!". Contentissima, Giulia si è così ripresa dal malumore della giornata precedente. Ma cosa accadrà nella nuova puntata del Grande Fratello Vip? Andrea avrà l'occasione di poter salutare la sua fidanzata? Di sicuro non mancheranno le sorprese ed è quasi certo che Damante non mancherà in studio per supportare la sua fidanzata e starle vicino seppur non potendola toccare o sentire, almeno per ora.

