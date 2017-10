Angela Caloisi/ Uomini e Donne, la corteggiatrice si dichiara per Paolo ma vuole Mattia? (Trono Classico)

Angela Caloisi, la corteggiatrice che si dichiara per Paolo Crivellin ma continua ad uscire con Mattia Marciano, sta prendento tutti in giro? (Uomini e Donne).

23 ottobre 2017 - agg. 23 ottobre 2017, 11.49 Stella Dibenedetto

Angela Calosi

Angela Caloisi è una delle corteggiatrici più discusse della nuova stagione del trono classico di Uomini e Donne. Bellissima e decisa a trovare spazio tra le numerose ragazze presenti in studio, Angela non ha perso tempo facendosi notare sia da Mattia Marciano che da Paolo Crivellin. La ragazza è così uscita con entrambi, salvo poi dichiararsi per l’ex tentatore di Temptation Island. Una scelta che, secondo i fans del programma di Maria De Filippi, sarebbe nata dalla paura di non riuscire a conquistare Mattia, già molto preso da Vittoria Deganello. Nonostante la dichiarazione per Paolo Crivellin, tuttavia, Angela continua ad accettare il corteggiamento di Mattia che, dopo aver tentato a parole di convincerla a tornare sui suoi passi, le ha chiesto di andare nuovamente in esterna ricevendo un sì. Una decisione che ha fortemente deluso Paolo Crivellin che ha deciso di chiudere la porta ad Angela. La Caloisi, tuttavia, continua a dirsi interessata a Paolo e a voler recuperare il rapporto con lui ma sono sempre di più i telespettatori convinti che stia semplicemente giocando. Sui social, infatti, aumenta il numero degli utenti sicuri che Angela, in realtà, sia interessata a Mattia e che stia utilizzando l’interesse che Paolo prova nei suoi confronti per stuzzicare il tronista napoletano.

LA RIVALITA’ CON VITTORIA ED ESTER

Bella, sicura di sé e decisa a rubare la scena alle sue rivali in amore, Angela Caloisi ha scatenato la gelosia delle altre corteggiatrici. Vittoria Deganello, la ragazza con cui Mattia Marciano ha instaurato il legame più profondo, dopo alcune puntate trascorse ad osservare gli atteggiamenti di Mattia, ha puntato il dito contro Angela ma anche contro il tronista napoletano, reo di comportarsi da corteggiatore ogni volta che è al cospetto della Caloisi. Ester Glam, invece, l’unica ragazza ad essersi dichiarata subito per Paolo Crivellin, non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti di Angela, considerandola falsa e costruita. Angela, dunque, non convince nessuno. Oltre alle altre corteggiatrici, anche gli opinionisti del trono classico non hanno molta fiducia in lei e sono sempre più convinti che il suo vero ed unico obiettivo sia il trono. Quale sarà, dunque, la verità? La Caloisi riuscirà a dimostrare il contrario?

© Riproduzione Riservata.