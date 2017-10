Anna Tatangelo / Flirt con Giovanni Caccamo? Il milione di follower su Instagram

Anna Tatangelo, flirt con Giovanni Caccamo? La cantante di Sora festeggia il traguardo di un milione di follower su Instagram e si scatena con gli scatti sexy, le ultime di gossip.

Anna Tatangelo ha un flirt con Giovanni Caccamo? La news di gossip parlano chiaro ma non è detto che dicano la verità. Beccata a Napoli (città del suo ex compagno Gigi D'Alessio) per un evento romantico, ha avuto modo di essere paparazzata vestita total black, con una camicia molto trasparente che mostrava un “vedo non vedo” sul reggiseno, evidenziando un sexy décolleté che ha fatto impazzire gli estimatori. Nel frattempo, dopo il lavoro, spazio anche per le soddisfazioni social, festeggiando l'ambito traguardo di un milione di follower su Instagram, il social network fotografico che tanto fa impazzire le star. Come si può accogliere al meglio questo traguardo su internet? Forse con un nuovo amore? Così pare... o meglio, così riportano i principali siti di gossip parlando della cantante originaria di Sora. L'artista ha ringraziato i fan con uno scatto mozzafiato che ha ricevuto notevoli consensi social con più di 13mila “mi piace” e moltissimi commenti al seguito. Ed intanto, si fa spazio il nuovo gossip sull'amore: flirt con Giovanni Caccamo?

Anna Tatangelo festeggia il milione di follower con una nuova storia d'amore?

In più di una occasione, Anna Tatangelo ha specificato che l'unico uomo della sua vita è Andrea, il figlio avuto dalla lunga relazione con Gigi D'Alessio. Ecco perchè, anche dopo lo scatto festeggiando il traguardo social, la cantante ha postato uno scatto con il piccolo: "Il tuo sorriso ..quell’emozione che prima non c’era e che oggi da luce al mio viso", scrive sempre su Instagram. La cantante è stata fotografata con Giovanni Caccamo, prima dentro un negozio milanese e poi all'interno di un bar. Gli sguardi d'intesa e il feeling, hanno immediatamente acceso il gossip: c'è del tenero? Il vincitore di Sanremo Giovani 2015, sta collaborando alla realizzazione del nuovo lavoro discografico di Lady Tata e quindi, attualmente, la loro dovrebbe essere solo una collaborazione di carattere lavorativo e una bella amicizia nata da una passione comune. Attendiamo con ansia eventuali smentite e/o conferme.

