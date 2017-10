BEAUTIFUL / I festeggiamenti per le nozze di Steffy e Liam (Anticipazioni 23 ottobre)

Anticipazioni Beautiful, puntata 23 ottobre: Steffy e Liam diventano marito e moglie davanti ai propri cari. I familiari Forrester e Spencer si recano poi ad un party sulla spiaggia.

23 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

Comincia a Beautiful una nuova settimana all'insegna dell'amore e dei buoni sentimenti. Le famiglie Forrester e Spencer, infatti, si troveranno in Australia alle nozze di Steffy e Liam. In una cerimonia da sogno a Sidney e davanti a tutti i propri invitati, gli Steam pronunceranno il fatidico sì per la terza volta. La loro gioia non potrebbe essere più grande e sarà seguita dall'allegria del party sulla spiaggia. Sarà qui che Steffy noterà la presenza di Sally, invitata da Thomas, ed evidenzierà il suo disappunto per quella che riterrà un'ospite sgradita. Sarà poi il momento di una corsa su di un motoscafo durante la quale l'armonia in famiglia sembrerà toccare il suo massimo livello: oltre agli sposi, Eric sarà felice al fianco della moglie Quinn mentre Brooke e Ridge saranno abbracciati pensando alle loro imminenti nozze. Ricordiamo, infatti, che anche la coppia più longeva della soap americana dovrebbe presto pronunciare il fatidico sì.

Beautiful: la felicità di Steffy e Liam, mentre Wyatt...

La famiglia Spencer non è al completo in Australia. Qualcuno, infatti, ha comprensibilmente deciso di non partire per la terra dei Canguri, consapevole di non volere essere testimone della felicità degli Steam. Sicuramente avrete capito che stiamo parlando di Wyatt, rimasto a Los Angeles a disperarsi per avere perso per sempre la donna della sua vita. Seppur consapevole di sentimenti che la legano a Liam, Wyatt non potrà fare a meno di pensare che le cose avrebbero potuto andare diversamente e che lui e Steffy potrebbero essere ancora insieme se Quinn non si fosse intromessa tra loro. Con questi pensieri, il disperato Spencer si troverà solo e disperato in un locale, davanti ad un bicchiere di vino. E proprio qui verrà raggiunto da un'amica che cercherà di tirarlo su di morale, convincendolo a dimenticare il suo triste passato...

