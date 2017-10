BELEN RODRIGUEZ/ Dalla tv agli abiti da sposa: la showgirl fa un bilancio dei suoi 33 anni

Belen Rodriguez si confessa in una lunga intervista a Libero: dai social al lavoro in televisione, dal rapporto con la famiglia al matrimonio. L'argentina fa un bilancio dei suoi 33 anni.

23 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Belen Rodriguez

Lo scorso 20 settembre Belen Rodriguez ha compiuto 33 anni. Nonostante la giovane età l’argentina ha una “lunga” storia alle spalle: mamma di Santiago da 4 anni, sposata e separata da Stefano de Martini, un nuovo amore con il pilota di Moto Gp Andrea Iannone, valletta a Sanremo, imprenditrice e stilista, volto di Tu si qui vales nel sabato sera di Canale 5. Sui social è una vera star: oltre sei milioni e 300 mila persona la seguono quotidianamente mettendo “like” ai suoi posti. “Non sono una social celebrity, ero già famosa prima di entrare sui social. E poi non sono un’educatrice, non sento alcuna responsabilità. E non intendo essere un modello per nessuno”, ha detto in una recente intervista a Libero. Belen non ha certo molti peli sulla lingua, come testimoniano alcuni suoi post e le sue ultime dichiarazioni sul referendum per l’autonomia in Lombardia: “Non sono andata votare, questo non è un paese democratico. I politici fanno politica non pensano ai bisogni del popolo”, ha detto nella stessa intervista Belen, che vive in Italia da 13 anni.

BELEN RODRIGUEZ, IL RAPPORTO CON MARIA DE FILIPPI

Da qualche anno lavora con Maria De Filippi che stima e rispetta molto: “ha una mente incredibile, invidiabile”, ha confessato a Libero. Al momento è impegnata con Tu si qui vales su Canale 5, ma la bella showgirl attende un programma nuovo perché ha voglia di fare nuove esperienze. Per quanto riguarda il bacio con Ilary Blasi durante una puntata del Grande Fratello Vip in prima serata di Canale 5 ha commentato che si è trattata solo di un gag: “È meglio baciare una bella donna come Ilary, truccata e profumata che un maschio barbuto che non conosci…”. Belen ha ammesso di essere un po’ “chioccia” con i suoi fratellini Cecilia e Jeremiah “chiusi” nella casa del reality show. Da qualche anno Belen ha “portato” in Italia tutta la famiglia: mamma, papà e i fratelli, con cui pranza quattro volte a settimana.

ABITI DA SPOSA MA NIENTE MATRIMONIO CON ANDREA IANNONE

Tra gli ultimi impegni di Belen Rodriguez la collaborazione con lo stilista Alessandro Angelozzi Couture, per cui ha posato in abito da sposa. La showgirl, che nello scorso anno si è separata dal marito Stefano De Martino, ha ammesso di apprezzare molto questo stilista e che i suoi vestiti fanno sentire ogni donna una principessa. Per quanto riguarda il matrimonio però l’argentina sembra disillusa: “Il matrimonio è una promessa chiara e rigida, ma nel periodo in cui viviamo diventa quasi impossibile onorarla: pochi la mantengono”, ha detto a Daniela Mastromattei. Niente nozze in vista con Andrea Iannone? Quel che è certo è che Belen non perde tempo e non sta con le mani in mano: “Non bisogna fermarsi altrimenti la vita ci passa davanti, il tempo perso non torna, quindi muoviamoci!”. Però quando può o sente il bisogno si prende una pausa da tutti i suoi impegni: per Belen il lavoro è uno strumento per concretizzare i suoi sogni.

