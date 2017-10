BOBO VIERI E COSTANZA CARACCIOLO / L'ex velina ufficializza su Instagram la relazione con l'ex calciatore

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sono una coppia: la notizia ufficiale è stata resa nota dalla stessa ex velina attraverso il suo profilo Instagram (foto).

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo

Se ne parla ormai dalla scorsa estate anche se la conferma ufficiale è arrivata solo qualche ora fa: c'è una nuova velina nel cuore di Bobo Vieri, legato sentimentalmente alla bionda Costanza Caracciolo. Le voci si erano diffuse già diffuse qualche mese fa in occasione del torneo di beach soccer di Cervia, durante il quale l'ex calciatore della Nazionale era stato fotografato insieme alla stessa Costanza oltre che alla modella e calciatrice Astrid Ericsson. Da allora i rumors si sono susseguiti, anche se i due interessati a questo possibile flirt avevano preferito mantenere il segreto sulla loro storia. Lo scatto della Caracciolo (clicca qui per vederlo) mette quindi a tacere ogni dubbio e conferma come l'accoppiata velina-calciatore colpisca ancora. In passato, infatti, lo stesso Christian Vieri era balzato alle cronache per le sue relazioni con le more Elisabetta Canalis e Melissa Satta mentre la stessa compagna di avventura di Costanza è attualmente impegnata con un calciatore: Federica Nargi, infatti, fa coppia fissa da anni con Alessandro Natri dal quale ha avuto anche una bambina, Sofia.

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: l'accoppiata calciatore - velina funziona ancora

La relazione tra Bobo Vieri e Costanza Coracciolo arriva a pochi mesi di distanza dalla rottura di entrambi con i precedenti compagni. Lui era infatti impegnato sentimentalmente con la modella Jazzma Kendrick mentre lei con l'attore Primo Reggiani. Dubbiosi i fan della coppia, che non possono fare a meno di notare la differenza di età tra i due neo-fidanzati (ben 17 anni) oltre che ripensare al passato dell'ex Inter, che ha cambiato spesso le sue frequentazioni. Ed infatti sono in molti a pensare che questa storia non durerà e che Bobo non si smentirà neanche questa volta: "piiiiii Bobone colpisce ancora " , "Bobo Vieri colpisce ancora, stai attenta Costy!" , " Una velina bionda questa volta! Mi sa che non durerà come sempre".

