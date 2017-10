Belen Rodriguez / La sua presenza silenziosa è un ostacolo per i Los Rodriguez?

La presenza silenziosa di Belen Rodriguez è un ostacolo nel percorso di Cecilia e Jeremias nella casa del Grande Fratello Vip? La showgirl, come un fantasma, potrebbe...

23 ottobre 2017 Fabiola Iuliano

Belen Rodriguez, Instagram

Grazie alla presenza di Jeremias e Cecilia nella casa del Grande Fratello Vip 2017, Belen Rodriguez continua a essere la protagonista del reality di Canale 5: più volte, infatti, i suoi fratelli hanno parlato di lei e della sua costante presenza nelle loro vite, una presenza silenziosa ma, allo stesso tempo, molto importante. Tuttavia, se da una parte la showgirl rappresenta per i Los Rodriguez un’ancora di salvezza, dall’altra è un fantasma invisibile che limita ogni loro esternazione. Proprio Jeremias, qualche giorno fa, ha rivelato ai suoi compagini di avventura come la sua celebre sorella, che segue da casa ogni suo passo, sia d’ostacolo alla sua volontà di aprirsi; ma ultimamente, la presenza silenziosa di Belen potrebbe aver creato delle difficoltà anche a Cecilia Rodriguez, che dopo i rimproveri di suo fratello, ha cercato in tutti i modi di allontanare Ignazio Moser, con il quale da qualche settimana aveva raggiunto una grande complicità. Belen Rodriguez potrebbe essere un ostacolo al percorso dei due fratelli nella casa di Cinecittà?

BELEN RODRIGUEZ E IL SUCCESSO DEL SABATO SERA

Ancora un grande successo per Belen Rodriguez, che sabato sera è tornata sul piccolo schermo alla conduzione di una nuova puntata di Tu si que vales. Amatissima da grandi e piccini, la conduttrice continua a riscuotere una grande popolarità anche sui social, dove migliaia di follower, giorno dopo giorno, non fanno che trasmetterle tutto il loro supporto. “È inutile dirti che sei una donna bellissima, ma devo dirti che sei bravissima e molto professionale nel tuo lavoro stai conducendo un programma che può vedere tutta la famiglia... un programma divertentissimo dove si ride dall'inizio alla fine e che io mio marito e le mie principesse guardiamo sempre (…)”, “Tu sei una bella persona in tutto i sensi, meno invidia e meno gelosia da parte di tutti, soprattutto delle donne, non guasterebbe”, “Sei una ragazza straordinaria sia come mamma e sia come persona.. Sei una donna speciale...”. Il programma del sabato sera di Canale 5 è un successo soprattutto grazie alla presenza di Belen? Per visualizzare tutti i commenti, potete cliccare qui.

