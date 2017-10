Bianca Guaccero/ Claudia Ventriglia, pronta la sfida al boss Zagaria (Sotto copertura 2)

Bianca Guaccero nella fiction Sotto copertura 2 interpreta Claudia Ventriglia, moglie dell'uomo che nasconde Michele Zagaria. Con cui potrebbe iniziare una sfida

Bianca Guaccero è Claudia Ventriglia

Sotto Copertura 2 mette al centro della trama anche Claudia Ventriglia, interpretata da Bianca Guaccero, per via del suo rapporto diretto con Michele Zagaria. La donna è infatti la moglie di uno degli uomini più fidati del boss dei Casalesi e colui che anni addietro ha costruito al di sotto della propria casa un nascondiglio perfetto. La prima puntata ha acceso i riflettori su un forte cambiamento nel personaggio della Guaccero, che nelle prime battute si presenta gioviale e accondiscendente, rispettosa nei confronti di Zagaria. Il suo atteggiamento nei confronti del boss inizia a cambiare quando la famiglia viene presa di mira dalla Polizia per un test che possa far uscire allo scoperto il mafioso. In quella particolare scena, il personaggio della Guaccero manifesta senza esitazione il suo pensiero riguardo alla presenza di Zagaria nella propria casa e gli suggerisce di cercare rifugio altrove. In quel particolare momento inizia una sorta di testa a testa con il personaggio di Alessandro Preziosi, che inizialmente non darà modo di far intuire quale vendetta metterà in atto in futuro. La Ventriglia scopre infatti che il boss sta cercando di sedurre la sua primogenita e riesce a sottrarla alle sue attenzioni. L'obbiettivo di Zagaria diventa però sempre più chiaro poco prima che Arturo faccia saltare la luce nel quartiere con uno stratagemma, dando involontariamente modo alla Ventriglia di salvare la figlia ancora una volta e allo stesso tempo di realizzare che il marito non si opporrà a Zagaria.

BIANCA GUACCERO, LA SFIDA APERTA CON ZAGARIA

Quanto è avvenuto nella prima puntata di Sotto Copertura 2 fra il personaggio di Bianca Guaccero e quello di Alessandro Preziosi, promette ulteriori sviluppi anche nell'appuntamento di questa sera. Il blitz di Arturo ha solo rallentato le mire di Zagaria, che ritornerà a interessarsi alla figlia della Ventriglia. Grazie alle indagini della Squadra Mobile abbiamo scoperto inoltre una sorta di cliché nelle azioni del camorrista, che ha sedotto la moglie di Farina anni addietro durante la prima fase della sua latitanza. In questo secondo periodo, Zagaria ha dimostrato invece di essere attratto da una ragazza molto più giovane, ma non è escluso che in realtà abbia usato questo trucco per attirare a sé la madre. La donna infatti farebbe di tutto per evitare che la figlia diventi la nuova amante del camorrista e per questo potrebbe scegliere di esporsi in prima persona, senza sapere magari di essere caduta in una trappola che Zagaria ha preparato proprio per lei. Se tutto ciò dovesse avvenire, la Ventriglia diventerebbe per il protagonista un doppio punto debole. La donna infatti potrebbe decidere di fare anche un passo verso la Polizia pur di assicurare protezione alla propria famiglia, riuscendo allo stesso tempo a rendere debole Zagaria. I sentimenti romantici, così come quelli familiari che il protagonista nutre per Agata Farina, rappresentano infatti la sua fragilità.

