CARMEN RUSSO/ La nuova concorrente fa squadra con Malgioglio e conquista tutti (Grande fratello Vip 2017)

Carmen Russo è una delle nuove concorrenti al Grande Fratello Vip 2017. Il suo ingresso ha smosso gli equilibri della casa ma sembra aver conquistato tutti, conquisterà anche la finale?

Carmen Russo al Grande Fratello Vip2017

LA CONFESSIONE DI CARMEN SU ENZO PAOLO TURCHI

Il Grande Fratello Vip 2017 ha vissuto l'ingresso di Carmen Russo durante l'ultima diretta, al fianco di Corinne Clery e Raffaello Tonon. L'attrice si è fatta conoscere subito dai suoi nuovi coinquilini, forte comunque della sua conoscenza con Cristiano Malgioglio. Carmen e il paroliere si conoscono,infatti, da diversi anni e sembra proprio che la prima sappia come confrontarsi con Malgioglio, soprattutto in situazioni più o meno tese. Messo da parte le prime ore all'interno della Casa, la Russo non ha inoltre perso tempo ad ambientarsi ed ha richiesto di poter conoscere la posizione di tutte le stoviglie, manifestando immediatamente una forte predilezione per la cucina. Si è unita infatti a Lorenzo Flaherty nella gestione del cibo e si è lanciata senza sosta nella pulizia della struttura. Anche se questi primi giorni le hanno permesso di conoscere meglio gli altri concorrenti, l'attrice dimostra già di avere delle preferenze. Oltre a Malgioglio e Flaherty, trascorre infatti il suo tempo con Tonon e Daniele Bossari. Quest'ultimo è stato inoltre promotore di una piccola confessione da parte di Carmen, che ha parlato del suo rapporto con Enzo Paolo Turchi e della sua gelosia, emersa nel periodo d'oro della showgirl e dimostrazione del suo amore.

L’INTERESSE DI LUCA ONESTINI PER CARMEN RUSSO

Carmen Russo ha assunto il ruolo di nuova mamma del Grande Fratello Vip 2017, mettendo subito in mostra le sue abilità in cucina. La sua presenza ha permesso ai concorrenti di ritrovare quell'unità a tavola persa nell'ultimo periodo e oggetto di diverse discussioni e attriti: per fortuna le polpette dell'attrice hanno messo tutti d'accordo ed hanno permesso inoltre a Lorenzo Flaherty di staccarsi dai fornelli per qualche giorno. E' riuscita inoltre ad alimentare un forte interesse da parte di Luca Onestini, che in questi giorni ha sottolineato di essere rimasto colpito dal suo carisma. Al suo ingresso, l'ex tronista ha infatti notato che ha guardato tutti negli occhi senza mai abbassare lo sguardo ed ha ammesso di averla osservata molto. In questi giorni, Carmen non è stata inoltre ferma un solo momento e per questo ha dimostrato di essere iperattiva, ma forse il particolare è ancora più evidente se si fa il confronto fra il suo spirito e la stanchezza che sembra ormai aver colpito gli altri concorrenti.

L’ESPERIENZA DI CARMEN RUSSO POTREBBE PORTARLA IN FINALE

Carmen Russo potrebbe arrivare tranquillamente alle fasi finali del Grande Fratello Vip 2017. La sua esperienza le permette infatti di conoscere fin troppo bene determinate dinamiche che si creano all'interno di un reality ed ha già dimostrato in passato di poter dare filo da torcere ai suoi avversari. La sua entrata nella Casa non ha formato invece un fronte unito di sostenitori, dato che secondo molti telespettatori la produzione avrebbe dovuto scegliere dei concorrenti più giovani da inserire nel programma. L'entrata di Carmen soddisfa invece chi in queste settimane aveva già dimostrato una forte delusione sui social, per via della scarsa presenza di veri vip all'interno della Casa. Carmen Russo alla fine piace molto al pubblico italiano, sia per il suo passato professionale che per l'evoluzione della sua personalità e carriera in questi ultimi anni.

