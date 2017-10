CECILIA RODRIGUEZ / Pronta a lasciare il programma: senza Jeremias non può restare (Grande Fratello Vip 2017)

Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip 2017. La sorella di Belen è pronta a lasciare il programma se il fratello venisse eliminato: senza Jeremias non può restare nella casa.

Il Grande Fratello Vip 2017 potrebbe regalare una grande batosta a Cecilia Rodriguez durante la diretta di questa sera. La puntata di oggi, lunedì 23 ottobre, rivelerà infatti se il fratello dell'argentina dovrà abbandonare la Casa e se perderà nel televoto con Veronica Angeloni. Jeremias è stato finora un porto sicuro per la Rodriguez, ma anche motivo di forte preoccupazione. Da un lato, il fratello ha permesso infatti alla ragazza di avere sempre una persona fidata all'interno del programma, un valido supporto in occasione dei tanti momenti di sconforti che entrambi hanno vissuto fin dal loro ingresso. Dall'altro ha dovuto tuttavia pensare sia a se stessa che al fratello, cercando di tranquillizzarlo durante le liti con gli altri concorrenti e non mancando di stargli vicino nel periodi di fragilità. Durante l'ultima diretta, sia Cecilia che Jeremias sono rientrati fra i peggiori durante il televoto flash, mentre in nomination l'argentina ha preferito dare il suo voto a Luca Onestini. I due avevano vissuto infatti un forte scontro nei giorni precedenti e la concorrente ha dimostrato con questo gesto di non aver digerito determinate accuse che le sono state fatte dall'ex tronista.

CECILIA RODRIGUEZ PREOCCUPATA PER IL FRATELLO JEREMIAS

Quest'ultima settimana di Grande Fratello Vip 2017 si è rivelata davvero difficile per Cecilia Rodriguez, a causa della presenza del fratello in nomination. Durante una delle ultime serate, l'argentina ha infatti rivelato di sentirsi sotto pressione e impaurita di fronte a un'eventuale uscita di Jeremias. Los stesso sentimento che prova per Veronica Angeloni, dato che il fratello si è dovuto confrontare con la pallavolista in fase di televoto e vista l'unione fra le due ragazze. Cecilia ha infatti manifestato la volontà di voler uscire dal programma a sua volta e ha ipotizzato che si sentirà sola in ogni caso, sia che dovesse vincere Jeremias oppure Veronica. L'argentina ha infatti stretto un forte rapporto con la sportiva fin dal loro ingresso nella Casa e il legame con il fratello è sotto agli occhi del pubblico italiano. Tuttavia, la presenza di Jeremias nel programma ha comportato anche uno stress maggiore per la sorella, che ha dovuto infatti pensare sia a se stessa che alle sorti del ragazzo. Sembra invece che la bagarre nata nella settimana precedente con Luca Onestini sia ormai terminata, anche se i rapporti fra i due sono rimasti freddi a causa della delusione di Cecilia per il comportamento del concorrente. La Rodriguez non ha perdonato infatti all'ex tronista di non aver cercato un chiarimento in seguito allo 'scandalo Soleil Sorgé', dato che la riguardava in modo indiretto, e ha preferito invece accusarla di scorrettezza per via del dubbio sul presunto complotto.

IL PUBBLICO DEL GRANDE FRATELLO VIP NON APPREZZA I FRATELLI RODRIGUEZ

I fan del Grande Fratello Vip 2017 continuano a contestare Cecilia Rodriguez sotto ogni punto di vista: il televoto flash ha dimostrato infatti che la concorrente sia fra gli sfavoriti del programma, dato che è rientrata fra i peggiori. Allo stesso tempo la presenza di Jeremias all'interno del programma le permette di passare in secondo piano rispetto al fratello, molto più contestato sui social. Diversi telespettatori sembrano inoltre non gradire la Rodriguez per via di una presunta protezione da parte della produzione nei suoi confronti, dovuta alla popolarità della sorella Belen, ma sui social è emerso anche un altro particolare scottante. Agli occhi del mal pensanti, il legame fra Cecilia e Jeremias non sarebbe infatti cristallino e metterebbe invece in evidenza una forte morbosità che supera il rapporto fra fratello e sorella. Le coccole e le carezze che i due si scambiano di continuo hanno infatti sollevato non poche polemiche, che dimostrano quanto la permanenza della Rodriguez nel programma non sarà per niente facile.

