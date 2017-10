COLOMBO - L'ULTIMO SALUTO AL COMMODORO/ Su Rete 4 il film con Peter Falk (oggi, 23 ottobre 2017)

Colombo - L'ultimo saluto al commodoro, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 23 ottobre 2017. Nel cast: Peter Falk e Robert Vaughn, alla regia Patrick McGoohan. Il dettaglio.

23 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film poliziesco su Rete 4

NEL CAST PETER FALK

Colombo - L'ultimo saluto al commodoro va in onda su Rete 4 oggi, lunedì 23 ottobre 2017, alle ore 16.50. Una pellicola di genere giallo che è stata diretta nel 1976 da Patrick McGoohan (I piloti dell'inferno, Un mestiere difficile, Maria Stuarda regina di Scozia) e interpretata da Peter Falk (La storia fantastica, La grande corsa, Angeli con la pistola), Robert Vaughn (Sepolti vivi, Il fiume della morte, Il giorno della luna nera) e Susan Foster (Mai con la luna piena). L'ultimo saluto al commodoro fa parte della quinta stagione della serie dedicata al tenente Colombo, che comprende 6 film tv. Patrick McGoohan ha diretto diversi episodi delle avventure di Colombo e ne ha interpretati alcuni altri come attore. Il tenente Colombo - L'ultimo saluto al commodoro è l'ultima puntata della quinta stagione delle avventure del tenente Colombo, celebre investigatore televisivo che per oltre 35 anni è stato interpretato da Peter Falk. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film

COLOMBO - L' ULTIMO SALUTO AL COMMODORO, LA TRAMA DEL FILM

Il commodoro Swanson (Robert Vaughn) è un anziano scorbutico, che ha deciso di vendere la sua impresa di armatore nautico pur di non lasciarla in eredità agli inetti parenti prossimi. Dopo aver dato la notizia ai famigliari, il commodoro viene ucciso da mano ignota, dopo di che il genero Charlie Clay esce con la nave del commodoro, mascherato in modo che tutti lo scambino per lui. In mare aperto si libera del cadavere e abbandona l'imbarcazione, in questo modo tutti pensano si sia trattato di un incidente nautico e che il commodoro sia finito fuoribordo mentre navigava da solo. Colombo però, chiamato per far luce sull'accaduto, capisce subito che qualcosa non quadra e comincia a seguire Clay per far luce sulla vicenda. Tutto sembrerebbe indicare la colpevolezza del genero, ma ben presto anche quest'ultimo viene trovato morto. Le indagini vanno quindi reimpostate completamente e, forse per la prima volta, anche il tenente Colombo si trova spiazzato dagli eventi.

