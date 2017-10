CORINNE CLERY / Dopo il crollo un nuovo amore e una nuova vita (Grande fratello vip 2017)

Corinne Clery è una dei nuovi concorrenti del Grande Fratello vip 2017. Il suo ingresso fa discutre, energica e sorridente potrebbe nascondere dei segreti. Riuscirà a inserirsi nel gruppo?

Corinne Clery al GF vip 2017

GLI ATTRITI CON SERENA GRANDI E IL NUOVO AMORE

Fra le new entry del Grande Fratello Vip 2017, Corinne Clery è forse l'unica ad essersi già fatta conoscere dai compagni d'avventura. L'attrice francese ha stretto un forte legame con Daniele Bossari e Cristiano Malgioglio, ma ha anche cercato un contatto con i concorrenti più giovani del reality. Il suo ingresso nella Casa ha spinto inoltre Serena Grandi a lanciarle qualche frecciatina durante l'ultima diretta, a cui l'artista non ha potuto rispondere. Fra le due attrici esiste, infatti, un grande rancore storico dovuto all'uomo che entrambe hanno amato, l'ex marito della Grandi è diventato a distanza di due anni il compagno della Clery. Quest'ultima tuttavia ha voluto sorvolare sulla questione non appena l'argomento è saltato fuori con gli altri concorrenti. Ha preferito invece parlare del suo legame con Beppe Ercole, di cui ha le ceneri. Durante il suo recente trasferimento in una nuova casa, Corinne ha infatti pensato come prima cosa al posto da dedicare alle ceneri del compagno scomparso. Attualmente la concorrente è inoltre impegnata in una nuova relazione con il suo Angelo, un uomo con cui ha una differenza d'età di 28 anni e che le ha regalato la gioia di ritornare a sperare nell'amore.

DOPO AVER PERSO TUTTO, ORA CORINNE CLERY HA UNA NUOVA OCCASIONE

Questa prima settimana di Grande Fratello Vip 2017 è stata impegnativa per Corinne Clery, dato che non è semplice entrare nel reality a distanza di diverse settimane dal suo inizio e dover trovare un proprio spazio all'interno di un gruppo già formato. Per sua fortuna, Daniele Bossari ha dimostrato un forte interesse per la sua vita ed è riuscito a far fare all'attrice diverse rivelazioni sul proprio passato. In questi giorni, Corinne ha infatti parlato del suo crollo economico, dovuto ad una persona che le ha sottratto diversi milioni di dollari. In quel momento, l'attrice si è ritrovata quindi a dover fare i conti con una povertà improvvisa ed a tirarsi su le maniche per ripartire da zero. Questo episodio si riferisce ai suoi 48 anni, un periodo in cui è rinata dalle proprie ceneri e da cui sembra essersi ripresa alla grande. La Clery non ha nascosto infatti di aver vissuto davvero delle difficoltà importanti, soprattutto perché ha dovuto vendere gli unici beni che le erano rimasti, come i gioielli e la casa, per poter fare fronte alle spese.

CORINNE CLERY DIETRO AL SORRISO NASCONDE QUALCHE SEGRETO?

Corinne Clery ha colpito di certo il pubblico del Grande Fratello Vip 2017 per via della sua eleganza, per il suo essere sempre sorridente anche di fronte alle tragedie. L'attrice non ha smesso infatti di sorridere fin dal suo ingresso nella Casa, ma del resto è uno dei dettagli del suo carattere che aveva sottolineato lei stessa durante il video di presentazione. Solare ed elegante, adesso pensa solo alla libertà, al non essere vincolata ad oggetti ed eventi. Una grande fetta di telespettatori si trova tuttavia ancora in una fase di osservazione: la concorrente è stata per ora messa in standby, soprattutto per via di una sua presunta falsità. Anche se il suo carattere estroverso non è passato inosservato, molti fan del reality hanno manifestato sui social il dubbio che possa nascondere degli scheletri importanti nel suo armadio e che presto possa rivelare un volto diverso da quello che ha mostrato finora.

