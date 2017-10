CRISTIANO MALGIOGLIO/ Stanco della Casa si consola solo grazie a Carmen Russo (Grande Fratello Vip 2017)

Cristiano Malgioglio, dopo giorni difficili al Grande Fratello Vip 2017, è riuscito a trovare nuove energie con l'ingresso di Carmen Russo. Tra i preferiti, ha già la vittoria in tasca?

Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 2017

L’ACCUSA DI GIULIA DE LELLIS DOPO LE NOMINATION: È IPOCRITA

Cristiano Malgioglio dimostra di essere sempre più insofferente per la convivenza forzata del Grande Fratello Vip 2017. Il paroliere italiano ha potuto trovare tuttavia un po' di conforto con l'ingresso nella casa di Carmen Russo, Corinne Clery e Raffaello Tonon, che conosce da tanto tempo. I quattro concorrenti si sono infatti lanciati in questa settimana in vari ricordi ed imitazioni, che in più di un'occasione hanno spento sul nascere alcuni focolai. Negli ultimi giorni, Malgioglio ha infatti avuto un piccolo attrito con Raffaello per via della decisione di quest'ultimo di soffriggere la cipolla nelle prime ore del mattino. Il paroliere non ha gradito l'odore che si è diffuso nelle diverse stanze della Casa e non ha mancato di far notare all'opinionista la sua scorrettezza. Il tutto si è risolto poi con una risata da parte di entrambi, anche se Cristiano ha dovuto contare sull'intervento di Carmen per non riaccendere subito la discussione. Sembra tutto risolto invece fra il cantante e gli altri concorrenti più giovani, anche se i rapporti con Cecilia e Jeremias Rodriguez si sono un po' raffreddati. Anche Giulia De Lellis ha dimostrato di essersi voluta allontanare da Malgioglio in seguito all'ultima nomination: secondo l'ex corteggiatrice non avrebbe infatti dovuto dare il voto a Veronica Angeloni. Quest'ultima è sempre stata una delle 'bimbe' del paroliere e la sua scelta di votarla è risuonata ipocrita agli occhi di Giulia.

CRISTIANO MALGIOGLIO PER LA PRIMA VOLTA SI CONFESSA

Non è la prima volta che Il Gf Vip 2017 ci mostra un Cristiano Malgioglio ormai al limite per la clausura forzata nella Casa. Il paroliere ha dimostrato diverse volte di essere stanco per le diverse regole e per il contatto con i concorrenti, ma la presenza di Carmen Russo e Corinne Clery sembra aver mitigato tutto. Malgioglio è anche riuscito a lasciarsi andare negli ultimi giorni ed a raccontare qualcosa di più sul motivo che lo ha spinto a partecipare al programma. Con grande commozione, il cantante ha infatti ribadito di aver cercato di ritrovare tutta la forza che ha perso in seguito alla malattia che lo ha colpito al piede ed ha fatto vacillare tutte le sue certezze. Questa piccola parentesi emotiva non ha tuttavia intaccato l'umore del concorrente, che nei giorni successivi si è lanciato in diverse esibizioni ed interviste, per aiutare i nuovi arrivati a raccontare qualcosa di più di se stessi. In questo Malgioglio dimostra di essere coerente con il suo personaggio, anche se forse fin troppo attento alla popolarità che ha riscosso all'esterno. In più di un'occasione ha infatti espresso molta soddisfazione nell'apprendere che i telespettatori lo adorano, dando modo alle malelingue di parlare di una sua possibile e costante finzione.

AI VERTICI DELLA POPOLARITÀ QUALCUNO DUBITA CHE SIA TUTTO STUDIATO A TAVOLINO

Cristiano Malgioglio ha dalla propria parte l'entusiasmo dei fan del Gf Vip 2, data l'attenzione dimostrata nei suoi confronti fin dal suo ingresso nel programma. E' senza dubbio fra i pochi concorrenti che potrebbe raggiungere la finale senza troppi intoppi e nonostante abbia ricevuto diverse critiche dalle altre persone della Casa, è riuscito a non finire mai in nomination. Secondo alcuni, sia fan che concorrenti, questo dimostrerebbe tuttavia che la produzione protegge a spada tratta il paroliere e che il suo arrivo in finale sarebbe già stato deciso a monte. La verità è che Malgioglio ha saputo giocare molto bene le sue carte ed a riuscire a risultare interessante agli occhi dei telespettatori, che difficilmente decideranno di fare il suo nome al televoto flash. Il suo modo di agire, ora critico ed ora scherzoso, gli permette anche di ottenere l'affetto dei suoi compagni d'avventura. Bisogna però considerare che il cantante ha spesso manifestato il desiderio che questa edizione del reality venga vinta dai concorrenti più giovani: deciderà di abbandonare ad un passo dalla vittoria?

© Riproduzione Riservata.