Chi è il ”Pumba" di Veronica Angeloni?/ Il misterioso fidanzato è Martin Castrogiovanni? (Grande Fratello Vip)

Ecco chi è davvero Pumba Angeloni, il misterioso fidanzato di Vittoria, la pallavolista toscana che sta spopolando in questa seconda edizione del Grande Fratello VIP

Veronica Angeloni, al Grande Fratello VIP (Archivio)

Veronica Angeloni rappresenta indubbiamente una delle sorprese di questa seconda edizione del Grande Fratello VIP 2017, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Tuttavia, non è solo la verve tipicamente toscana e alcuni battibecchi con altri inquilini della Casa di Cinecittà ad aver fatto entrare la 31enne pallavolista nelle grazie del pubblico televisivo, ma anche un piccolo mistero che sembra essere stato (apparentemente svelato). La Angeloni, sin dal primo giorno di riprese nel programma, ha parlato di un uomo nella sua vita e del quale è innamorata, appellandolo con l’affettuoso nomignolo di “Pumba” e sin da allora si sono sprecate le speculazioni per arrivare dargli un volto. Negli ultimi giorni, inoltre, il presunto fidanzato della giocatrice di volley si era palesato attraverso l’oramai consueto messaggio consegnato a uno striscione legato a un velivolo che ha sorvolato gli studi di Cinecittà: “Tao tao, Papera! Pumba sempre con te” si è firmato per la prima volta, tanto da divenire per siti di gossip e magazine scandalistici “Pumba” Angeloni. Ma quale è la sua vera identità?

IL "PUMBA" DI VERONICA ANGELONI È MARTIN CASTROGIOVANNI?

Nela variegata ridda di ipotesi avanzate nelle ultime ore su quale possa essere il nome vero del fidanzato di Veronica Angeloni ce n’è una che sta destando molto scalpore e che potrebbe anche influenzare le prossime puntate in diretta del Grande Fratello VIP se la “liaison” venisse confermata. Secondo infatti il settimanale Diva e Donna, l’uomo misterioso sarebbe anch’egli uno sportivo e, per la precisione, un ex giocatore di rugby e per anni pilastro della Nazionale Italiana, ovvero Martin Castrogiovanni: in alcuni scatti spuntati proprio nelle ultime ore (e il sospetto è che risalgano però a qualche tempo fa) proprio la Angeloni e il 36enne rugbista originario dell’Argentina sono stati “beccati” assieme. In attesa che questa clamorosa indiscrezione venga confermata o smentita dalla concorrente del GFVIP e dallo steso Castrogiovanni, neo-conduttore di Tu sì que vales assieme a Belen Rodriguez, sembra così tramontare l’ipotesi che “Pumba” sia Filippo Pozzato, il ciclista amico proprio di Ignazio Moser e col quale la Angeloni ha avuto una storia tre anni fa.

© Riproduzione Riservata.