Corinne Clèry vs Serena Grandi/ Da Beppe Ercole al figlio Edoardo: i motivi dell'astio (Grande Fratello Vip)

Corinne Clèry contro Serena Grandi, dal rapporto con Beppe Ercole sino al desiderio di Edoardo Ercole sulle ceneri del padre: ecco tutti i motivi del loro astio (Grande Fratello Vip 2)

23 ottobre 2017 Anna Montesano

Corinne Cléry

Grande astio tra Serena Grandi e Corinne Clèry, l'epilogo di questo scontro sembra davvero lontano. Andiamo a scoprire il perchè di questa brutta vicenda. Serena Grandi commentò l'entrata della Corinne nella casa del Grande Fratello Vip con queste parole: "Io spero che Corinne non s’infili nel mio letto come ha già fatto in passato!" A spiegare il motivo di queste parole è stato Alfonso Signorini, che ha rivelato: "Hanno diviso un uomo, il padre di suo figlio, che è Beppe Ercole, che oggi non c’è più, ma è stato un grande amore di Serena e anche un grande amore di Corinne…". Quindi l'oggetto della discussione è il defunto Beppe Ercole. La Grandi ha continuato a lanciare accuse pesanti: "Tanto! Ma io sono la moglie, lei è la vedova! Anzi, sono la madre di Edoardo!". Corinne, una volta entrata in casa, ha raccontato ai compagni d’avventura la sua storia, rivelando di aver perso il marito ormai diversi anni fa ammettendo che si trattava dello stesso uomo che aveva sposato la Grandi molto tempo prima.

SERENA GRANDI, LE DICHIARAZIONI DI EDOARDO ERCOLE SULLA CLÈRY

La Clery precisato che quando è subentrata nella vita di Beppe, il matrimonio con la Grandi era già finito da due anni. La Clèry è stata molto vicina al marito colpito da un tumore al cervello. Anche il figlio di Serena, Edoardo Ercole, si è voluto esprimere sulla vicenda, queste le dichiarazioni rilasciate al settimanale Nuovo: "E’ una donna dal cinismo devastante: non solo non si è occupata del funerale del marito come sarebbe stato normale, ma, delegando il figlio, mi ha estromesso. Per quanto riguarda l’eredità, sono io che ho rinunciato per chiudere ogni rapporto, regalandole una sorta di liquidazione. Un biglietto di sola andata per non vederla e sentirla mai più. Tanto, quello le interessava.Sono stato costretto a rinunciare a mio padre per non intossicarmi l’anima ascoltando le ringhiate sue contro mia madre".

LE CONFESSIONI DI CORRINNE AL GRANDE FRATELLO VIP 2O17

Accuse pesanti verso Corinne Clèry che nella casa ha svelato altri aneddoti: "Ma lei si inventa tutto quando va in tv, all’inizio quando io mi sono messa insieme al suo ex marito le volevo bene e i nostri rapporti erano tranquilli. Poi da quando lui ha chiesto il divorzio lei è cambiata. Ha iniziato a dire che le avevo rubato il marito. Poi un giorno l’ho incontrata per strada, mi guardava strana, lei mi voleva menare con la borsa, mi correva dietro con la borsa. Io le ho detto 'ma dove corri te che non ce la fai!" La conclusione di questa vicenda sembra davvero lontanissima.

