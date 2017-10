Cristina Lodi/ La manager di Ignazio Moser: “Mi sono rotta di questi giochini!” (Grande Fratello Vip 2017)

Cristina Lodi, ecco chi è la manager di Ignazio Moser che ha avuto modo di dire la sua su Instagram e puntare il dito contro il Grande Fratello Vip, cosa succederà?

23 ottobre 2017 Valentina Gambino

La manager di Ignazio Moser è decisamente arrabbiata. Il suo nome è Cristina Lodi e fa parte della Golden Sabre, un’agenzia nata da pochissimo tempo che si occupa di marketing sportivo e non solo. “Visto che mi sono proprio rotta le scatole di giochini, teatrini e macchinazioni varie, oggi ribatto anche io sui giornali e se mi girano le scatole ulteriormente vengo in tv a rispondere a queste buffonate”, ha scritto la donna tramite le Stories di Instagram. Un messaggio il suo, che apre prossimi scenari televisivi da Barbara d'Urso? Per quale motivo la manager dell'ex ciclista è tanto arrabbiata? “Il Grande Fratello vuole rovinare la storia di Cecilia e Francesco con Ignazio”, si legge in un tweet condiviso su Twitter. E così, dopo i "teatrini" di Luca e Soleil con i dubbi proposti dalla Rodriguez sulla loro storia, a pochissimi giorni di distanza si riapre una nuova polemica al Grande Fratello Vip 2017. La manager e fashion blogger, ha avuto modo di specificare la sua indignazione anche se non si comprende se il suo malessere sia da attribuire direttamente al GF Vip oppure no.

Cristina Lodi, la manager di Ignazio Moser sbotta sui social

Cristina Lodi, non ha potuto fare a meno d’indignarsi e così ha lanciato delle accuse ben precise, che farebbero riferimento alle macchinazione poco simpatiche che si starebbero creando all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2017. A poche ore dalla diretta del lunedì sera, vedremo cosa succederà. Nel frattempo, la popolo della rete è subentrata anche la curiosità di saperne di più su Cristina Lodi. Lei segue sportivi e celebrità e oltre a questo, fa anche la fashion e travel blogger. Attraverso il sito dell'agenzia, si legge nella sua descrizione: "Cristina Lodi, per tutti “La Cri”, nasce a Genova il 15 luglio 1977. Ama la lettura, la moda e scrivere per ore. E’ una ambiziosa manager d’azienda, frizzante pr, agente di sportivi e celebrity. Collabora con le principali griffes moda, cosmetica e lusso. Quasi per gioco ha creato il suo fashion e life style blog, attraverso il quale dispensa consigli, mostra i suoi outfit e racconta eventi più glamour ai quali partecipa insieme agli amici dello sport e dello spettacolo". Il suo blog dedicato al mondo fashion invece, conta su Facebook circa 14mila estimatori.

