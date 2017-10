DANIELE BOSSARI/ Il conduttore tra i favoriti per la vittoria (Grande Fratello Vip 2017)

Daniele Bossari è tra i favoriti per vincere la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore si è fatto apprezzare dal pubblico ma anche dai coinquilini della casa.

Daniele Bossari al Grande Fratello Vip 2017

Daniele Bossari è ormai uscito dalla nebbia che lo ha circondato nelle settimane precedenti del Grande Fratello Vip 2017. Il conduttore appare più rilassato dopo aver superato l'ostacolo della nomination ed è riuscito a portare dalla propria parte quasi tutti i concorrenti. Quanto ha vissuto rimane ancora nell'aria e forse questo gli ha permesso anche di provare un'empatia maggiore nei confronti degli altri inquilini della Casa. Daniele ha inoltre dimostrato di voler superare qualsiasi limite e preconcetto e ha deciso di invitare a cena Aida Yespica, approfittando del bonus concesso al Capitano della settimana. Il conduttore ha infatti scelto di avvicinarsi di più alla modella nonostante la distanza che ha sempre caratterizzato il loro rapporto, riuscendo alla fine a trascorrere una bella serata. I due hanno avuto infatti modo di raccontarsi a vicenda e di parlare anche di tanti eventi che li accomunano, così come alcune città che hanno visitato in passato. L'entusiasmo di Bossari è stato evidente agli occhi degli altri concorrenti, a cui ha sottolineato di aver trascorso una serata bellissima.

DANIELE BOSSARI TRA I PREFERITI DEL PUBBLICO

Daniele Bossari dimostra di aver imparato molto dalla sua esperienza al Grande Fratello Vip 2017. Il concorrente è stato infatti isolato in passato e questo gli ha permesso di entrare in contatto con le proprie fragilità. L'ingresso di Corinne Clery e Carmen Russo gli ha inoltre permesso di colmare quel vuoto generazionale che ha spinto i concorrenti a dividersi in due macro gruppi e ad alimentare le differenze. Con l'uscita di Gianluca Impastato, Bossari avrebbe potuto infatti trovarsi in forte difficoltà, ma per sua fortuna è riuscito a salvarsi dal baratro. I punti di forza del concorrente sono diversi e continua a essere fra i preferiti del pubblico italiano, anche se non manca di certo qualcuno che lo reputa noioso. Il conduttore è infatti abituato ad andare a fondo in ogni cosa e riesce a sviscerare ogni particolare, risultando tuttavia pesante agli occhi delle persone più leggere. Bossari ha inoltre dimostrato di comprendere appieno chi ha di fronte, al di là di screzi pregressi. Lo dimostra il fatto che abbia deciso di difendere Jeremias Rodriguez di fronte agli altri concorrenti e di non schierarsi dalla parte di chi in questi giorni sta attaccando l'argentino.

SARÀ IL VINCITORE DEL GRANDE FRATELLO VIP 2017?

I bookmakers credono che il Grande Fratello Vip 2017 potrebbe essere vinto con parecchia facilità da Daniele Bossari. Il concorrente ha infatti dalla propria parte il pubblico, che continua a sostenere la sua causa anche a distanza di diverso tempo dai problemi vissuti all'interno della Casa. Queste ultime settimane sono trascorse infatti in modo più semplice per il conduttore, ma la sua popolarità non accenna a scemare. La sua fortuna consiste anche nell'assenza di un altro concorrente che possa riuscire a oscurarlo agli occhi dei telespettatori. Ci sono ancora tanti aspetti della vita di Bossari che devono emergere, come sottolineato in altre trasmissioni televisive da alcune persone che lo conoscono dal vivo. L'attenzione dei fan è tutta diretta verso questo misterioso segreto che ha spinto il conduttore a partecipare al reality: lo svelerà in occasione di un'altra - presunta - nomination?

