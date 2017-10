Ester Glam/ Uomini e Donne: tra sorrisi e battute conquisterà Paolo Crivellin? (Trono Classico)

Ester Glam, la corteggiatrice 21enne di Roma sarà la scelta di Paolo Crivellin? TRa battute e sorrisi sta sbaragliando la concorrenza delle altre pretendenti del tronista di Uomini e Donne.

23 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Ester Glam è una delle corteggiatrici più belle del trono classico di Uomini e Donne. La 21enne romana si è fatta subito notare non solo per la sua indiscutibile bellezza ma anche per il carattere forte e determinato. Sin dalle prime puntate, oltre ad essersi dichiarata subito per Paolo Crivellin, ha puntato il dito contro Mattia Marciano, reo di essere più interessato a se stesso che a conoscere le altre corteggiatrici. Ester, però, ha tralasciato quasi subito l’argomento Mattia concentrandosi su Paolo. Dopo qualche esterna di conoscenza, tra i due è iniziato ad intravedersi un discreto trasporto fisico. Nel corso di una delle ultime esterne, Paolo ha ammesso di aver pensato ad Ester che continua a condurre il gioco abbracciando e stuzzicando il tronista. Paolo ha ammesso di essere molto affascinato da Ester per la quale prova una forte attrazione che, tuttavia, sta cercando di controllare per non bruciare quello che potrebbe nascere tra loro. L’ipotetica coppia Paolo-Ester gode già dell’appoggio di Tina Cipollari, convinta che tra i due ci sia un feeling mentale e fisico. Avrà ragione la bionda opinionista?

LA RIVALITA’ TRA ESTER E ANGELA

Ester Glam, tuttavia, non è l’unica ragazza sulla quale ha messo gli occhi Paolo Crivellin. Il tronista di Uomini e Donne, infatti, ha messo gli occhi su angela Caloisi che, tuttavia, dopo essersi dichiarata per lui, ha accettato di vedere ancora in esterna Mattia Marciano. Tra Ester e Angela non c’è tanta simpatia e, in esterna, la Glam non perde occasione per lanciare frecciatine alla sua rivale in amore e viceversa. Ad oggi, tuttavia, è difficile dire quale, tra le due, sia la corteggiatrice preferita di Paolo. L’ex tentatore di Temptation Island non si è ancora aperto totalmente e sta cercando di conoscere bene le ragazze che ha di fronte prima di fare un passo decisivo verso l’una o verso l’altra. Ester, tuttavia, sembra avere più chance soprattutto per la sua decisione di non perdere tempo conoscendo entrambi i tronisti e dichiarandosi subito per Paolo. Sarà stata la scelta giusta per conquistare il cuore del tronista biondo?

