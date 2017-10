Floriana Lauritano / Uomini e Donne, la nuova corteggiatrice è una vecchia conoscenza di Mattia Marciano?

Uomini e Donne: Floriana Lauritano, la nuova corteggiatrice è una vecchia conoscenza di Mattia Marciano? Un dettaglio scatena i sospetti del pubblico del Trono Classico

23 ottobre 2017 - agg. 23 ottobre 2017, 18.26 Anna Montesano

Floriana Lauritano, Uomini e Donne

Una nuova corteggiatrice si è presentata nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Si tratta della bella Floriana Lauritano, una ragazza arrivata in studio per corteggiare Mattia Marciano. È un intervento fatto in puntata a farla notare al pubblico: Floriana chiede a Mattia cosa stia realmente cercando, visto che sta conoscendo tre ragazze diverse l'una dall'altra e che avrebbe potuto anche conoscerle fuori. Maria De Filippi interrompe la ragazza per svelarle che Mattia ha palesato già una preferenza nei suoi riguardi dopo la conoscenza avvenuta con Witty. Floriana sarà insomma la prossima ragazza che Mattia porterà in esterna ma qualcosa ci fa già storcere il naso. Grazie ad alcune segnalazioni fatte sul web, sembra che - così come Vittoria Deganello - anche Floriana sia una vecchia conoscenza del tronista.

FLORIANA E MATTIA SI CONOSCEVANO PRIMA DI UOMINI E DONNE?

A farlo credere è il fatto che su Instagram la ragazza sia seguita da alcuni parenti di Mattia, tra cui il padre. Non è tutto: così come Mattia, anche Floriana fa la dentista. Dettagli che uniti portano a credere che i due si conoscessero già da prima e che sicuramente creeranno altri problemi al tronista. Mattia finora è stato bersagliato da sospetti e critiche a causa della pregressa conoscenza con Vittoria Deganello. I due si erano già scambiati dei messaggi prima di Uomini e Donne e il grande feeling mostrato già alle prime esterne ha sollevato un vero e proprio polverone. Accadrà lo stesso anche con Floriana? Le prossime puntate potrebbero essere davvero complicate per il tronista...

© Riproduzione Riservata.