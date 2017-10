Francesco Monte/ Il fidanzato di Cecilia entrerà in Casa per un chiarimento con Ignazio? (Grande Fratello Vip)

Francesco Monte, il fidanzato di Cecilia Rodriguez entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip per un chiarimento con Ignazio Moser dopo le immagini del loro avvicinamento?

23 ottobre 2017 Anna Montesano

Francesco Monte, Grande Fratello Vip 2017

Il pubblico del Grande Fratello Vip 2017 attende con ansia l'arrivo si una sorpresa per Cecilia Rodriguez e ovvero l'ingresso nella Casa del suo fidanzato Francesco Monte. L'ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne, oggi cognato di Jeremias e Belen Rodriguez, non si è fatto ancora vedere nella Casa e non ha ancora avuto occasione di parlare con la sua "Gorda". Potrebbe però entrare proprio questa sera per chiarire anche una situazione particolare sorta in questi ultimi giorni. Si è infatti visto e parlato dell'avvicinamento di Cecilia a Ignazio Moser, come lei inquilino della Casa più spiata d'Italia. Sono in molti ad aver notato tra i due un feeling particolare, fatto di coccole e sguardi complici, che hanno portato ad intervenire lo stesso Jeremias. Accortosi di questa amicizia che potrebbe però apparire qualcosa in più, Jeremias lo ha fatto notare a sua sorella, ricordandole che tali immagini potrebbero infastidire Francesco che la segue da fuori.

FRANCESCO MONTE, LE DICHIARAZIONI SUL COGNATO JEREMIAS

Cecilia Rodriguez ha subito precisato che "Non stiamo facendo niente di male, non c'è malizia, siamo solo amici" parole confermate anche da Ifnazio. Tuttavia un chiarimento potrebbe comunque arrivare lunedì in diretta con Francesco Monte, pronto a mettere i puntini sulle "i". Di recente Francesco, intervistato a Mattino Cinque, ha anche parlato di suo cognato Jeremias e del suo carattere burrascoso, dichiarando: Lui ha questo modo di prendere le cose, Jeremias è un bravo ragazzo ma quando si attacca ad una persona, lo fa in modo morboso, quando ha dei dubbi o si sente tradito, esce fuori questa sua aggressività, aggressività che non condivido quando da verbale diventa fisica. Aggressività fisica non significa alzare le mani ma assumere un atteggiamento corporeo come per intimorire. E' questo quello che lo sta penalizzando".

