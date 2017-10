GIANLUCA IMPASTATO/ Accusa la produzione di macchinazioni: sarà in studio? (Grande Fratello Vip 2017)

Gianluca Impastato è stato espulso dal Grande Fratello Vip 2 per una bestemmia. Il comico si dichiara innocente e accusa la produzione di macchinazioni. Sarà in studio questa sera?

Gianluca Impastato, grande fratello Vip 2017

L'uscita dal Grande Fratello Vip 2017 ha permesso a Gianluca Impastato di parlare con maggiore libertà dei concorrenti e del programma, senza nascondere la propria preferenza nei confronti di alcuni degli ex compagni d'avventura. Il comico di Colorado ha inoltre puntato il dito contro la produzione, svelando la presenza di un grande burattinaio in grado di decidere le sorti di ogni concorrente. In particolare ha sottolineato infatti che Cristiano Malgioglio sarebbe fra i protetti della produzione e che avrebbe schivato la nomination solo grande a un intervento dall'alto. Impastato ha deciso infatti di vendicarsi del torto subito, dato che dal suo punto di vista la bestemmia di cui è stato accusato non c'è mai stata. Anche questo particolare sarebbe stato sfruttato in modo apposito a suo svantaggio per giustificare la sua eliminazione e favorire l'ingresso di altri concorrenti. L'artista ha inoltre svelato alcuni retroscena interessanti su come funzionerebbe in realtà il gioco lontano dagli occhi dei telespettatori. In un'intervista riportata da Funweek.it, avrebbe infatti rivelato che ogni concorrente svela già il proprio voto il venerdì, in confessionale, per dare modo alla produzione di capire la tendenza dell'intero gruppo e correre ai ripari per evitare che uno dei preferiti venga eliminato.

GIANLUCA IMPASTATO, IL COMICO CONTRO LA PRODUZIONE

Gianluca Impastato ha pagato cara l'infrazione alle regole del Grande Fratello Vip 2017, ma ha voluto anche togliersi qualche soddisfazione e mettere a nudo le presunte macchinazioni che stanno dietro al programma. In un'intervista a Velvet Mag, il comico non ha risparmiato nemmeno Daniele Bossari, che a suo dire sarebbe stato protagonista di un episodio evidente e sottovalutato. Il conduttore avrebbe infatti affiancato il nome di una divinità cattolica al temine "bona", mentre Cristiano Malgioglio sarebbe dovuto finire in nomination ed è stato invece salvato dalla produzione per via della sua popolarità. A suo dire, il reality protegge infatti i concorrenti che riescono a fare show e a mantenere i telespettatori incollati al piccolo schermo. Sui social si discute inoltre di un post pubblicato da Impastato su Instagram, che dimostrerebbe un certo astio nei confronti di Malgioglio. Il comico ha infatti salutato tutti gli ex coinquilini della Casa, dimenticando tuttavia di citare il paroliere.

IMPASTATO SI DICHIARA INNOCENTE: NESSUNA BESTEMMIA

Gianluca Impastato è ormai un fiume in piena e come già accaduto in seguito all'uscita di Marco Predolin, anche l'ex concorrente del Gf Vip 2 ha voluto parlare delle emozioni vissute durante l'espulsione. In un'intervista telefonica a Velvet Mag, il comico ha infatti rivelato che è rimasto convinto che la sua eliminazione fosse in realtà uno scherzo per la modalità con cui gli è stata comunicata. Impastato è infatti stato chiamato in una zona isolata della Casa insieme ad altri concorrenti, a cui è stato chiesto di testimoniare quanto avvenuto. L'artista ha inoltre ribadito ancora una volta che la bestemmia che gli è stata imputata si riferiva in realtà a una frase di Diego Abatantuono, che avrebbe solo citato. Anche per questo una volta in studio ha dichiarato di avere la coscienza pulita, sicuro di non aver mai mancato di rispetto a nessuno. L'episodio che lo ha messo alla porta si riferisce inoltre ad un momento divertente in presenza di altri concorrenti ed estrapolato dal reale contesto.

© Riproduzione Riservata.