GIULIA DE LELLIS/ Con Damante sogna una storia d'amore come Carmen ed Enzo Paolo (Grande Fratello Vip 2017)

Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, non è mai andata in nomination al Grande Fratello 2. La fidanzata di Andrea Damante sogna una lunga storia d'amore con il suo ragazzo.

Giulia De Lellis, Grande Fratello Vip 2017

Giulia De Lellis è riuscita a emergere ancora di più in seguito all'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2017. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha trovato in particolare una forte sintonia nei confronti di Raffaello Tonon, anche se la sua nota diffidenza non le ha permesso di entrare troppo in contatto con l'opinionista. Anche per questo durante questa settimana la produzione ha deciso di accoppiare Giulia e Raffaello: una tuta per due per permettere ad entrambi di conoscersi. Il compito sembra non essere andato a buon fine, dato che Tonon ha manifestato fin dalle prime battute un forte fastidio per questo tipo di imposizione. Molto più rilassata invece la De Lellis, che ha approfittato della situazione per porgere al nuovo arrivato diverse domande. Nell'ultima puntata, la concorrente ha invece deciso di nominare Jeremias Rodriguez per salvare le donne votabili grazie al televoto flash e per evitare di assegnare la penalità a Luca Onestini, con cui ha stretto un forte legame. I due ex protagonisti di Uomini e Donne sono infatti riusciti a trovare tanti punti in comune, dato che Giulia non ha esitato a provare empatia nei confronti del concorrente per via dello 'scandalo Soleil Sorgé. L'ex corteggiatrice non ha infatti gradito il comportamento dell'ex fidanzata di Onestini, soprattutto quando ha scoperto che ha preferito troncare il loro rapporto via lettera e ha scelto di non presentarsi in studio.

GIULIA DE LELLIS HA EVITATO LE DOMANDE CULTURALI

In quest'ultima settimana di Grande Fratello Vip 2017, Giulia De Lellis è riuscita a sottrarsi alle domande più imbarazzanti sulla cultura. Molti telespettatori hanno infatti mostrato un forte fastidio per le risposte sbagliate che l'ex corteggiatrice ha dato durante le sfide culturali: un dibattito che è continuato sui social per diverse settimane. In questi ultimi giorni invece Giulia sembra essersi riuscita a far benvolere da chi non ha ancora deciso se schierarsi dalla parte degli haters o del fandom. Dal canto suo, la concorrente ha impegnato gran parte del suo tempo a conoscere i nuovi arrivati, facendo numerose domande sulla loro carriera e sulle esperienze precedenti. In particolare è rimasta colpita dal racconto di Carmen Russo riguardo al suo amore per Enzo Paolo Turchi, nato quando l'attrice aveva appena 26 anni. Un dettaglio che ha dato modo alla De Lellis di sperare ancora di più che la sua relazione per Andrea Damante sia davvero per tutta la vita.

LA EX CORTEGGIATRICE DI UOMINI E DONNE MAI IN NOMINATION AL GF VIP 2

Giulia De Lellis è riuscita a salvarsi nell'ultimo televoto flash del Grande Fratello Vip 2017, che ha permesso ai telespettatori di manifestare la propria preferenza verso i concorrenti del reality. L'ex corteggiatrice non è rientrata fra i nomi dei sei peggiori inquilini della Casa, salvandosi così ancora una volta da un'eventuale nomination. Giulia è infatti fra i pochi del programma a non aver vissuto alcun tipo di confronto in fase di televoto, riuscendo a sottrarsi anche alle nomination dei compagni. Ad eccezione di Daniele Bossari, con cui esiste una sorta di diffidenza reciproca, sembra che la ragazza sia riuscita a conquistare la maggior parte dei presenti. La nomination data a Jeremias Rodriguez l'ha portata tuttavia a prendere ulteriori distanze dai due fratelli argentini, così come accaduto con Cristiano Malgioglio, che sembra aver diretto la propria attenzione altrove. Fino a quando Giulia riuscirà a non finire in nomination sarà difficile capire cosa pensa davvero il pubblico: sui social sono in molti a contestarla, ma il fandom la difende a spada tratta di fronte a qualsiasi situazione incerta. Se i supporter dovessero dimostrarsi più forti dei contestatori, la De Lellis potrebbe dare quasi per certo il suo arrivo in finale.

