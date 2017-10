GIULIA DE LELLIS / La nuova gaffe: "L'Everest è il vulcano più alto d'Italia" (Grande Fratello Vip 2017)

Nuova brutta figura di Giulia De Lellis davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2017. Dopo la scienza, la storia e la musica, compaiono dubbi anche in geografia e geologia.

23 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Giulia De Lellis

Non c'è limite alle conoscenze culturali di Giulia De Lellis che ieri sera al Grande Fratello Vip 2017 è riuscita persino a superare se stessa. Dopo avere ascoltato le sue risposte relative alla geografia, la storia, la scienza e molto altro ancora, questa volta è la geologia ad avere trovato impreparata la fidanzata di Andrea Damante. Certo, non deve avere avuto un gran voto in geografia se pensiamo alla confusione in merito alla posizione dell'Everest. Tutto ha avuto inizio quando la concorrente del reality show di Canale 5 ha cominciato a prepararsi insieme a Luca Onestini e Ignazio Moser sulla nuova prova di cultura. E le sue dichiarazioni non hanno deluso, concedendo materiale infinito alla Giallapa's Band per il nuovo appuntamento con Mai dire Grande Fratello. Luca ha infatti chiesto alla sua coinquilina dei chiarimenti in merito alle sue precedenti dichiarazioni sull'Everest: "Giulia, 30 secondi fa ha detto che l’Everest è il monte più alto d’Italia". Colta con le mani nel sacco, la De Lellis ha subito cercato di rimediare all'errore: "No, quello è il vulcano più grande d’Italia". E Luca "Vulcano?! Ma cosa ahahahahh". Anche il punto profondo della Terra fa nascere qualche piccolo dubbio. A detta di Giulia è, infatti, il fantomatico 'Equator'...

Giulia De Lellis: bocciata anche in storia e geologia

Ma la geologia non è l'unica scienza che ha confermato più di qualche falla negli studi di Giulia De Lellis. La conversazione con i compagni di avventura al Grande Fratello Vip 2 è infatti proseguita anche con nuove domande di Luca Onestini. L'argomento questa volta è stato la Prima Guerra Mondiale e il periodo nel quale essa si è svolta. "Dal 1912 al 18" , dichiarato la fidanzata di Andrea Damante che, in presenza delle perplessità del suo compagno, ha preferito correggersi chiamando in causa il 1935. La questione si è quindi risolta grazie alla risposta di Onestini che ha chiarito il periodo in questione e portato alla nuova dichiarazione della De Lellis: "Vabbè ci sono andata vicina, non fate i professori del cavolo. Basta, io non gioco più! Possiamo cambiare discorso? Ora vi faccio una domanda io. Luca, tu che ridi tanto, chi l’ha inventata la zeppa?"

© Riproduzione Riservata.