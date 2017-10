GREY'S ANATOMY 14/ Anticipazioni del 23 ottobre: la scoperta shock di Amelia

Grey's Anatomy 14, anticipazioni del 23 ottobre 2017, in prima Tv assoluta su Fox Life. Amelia scopre grazie a Carina di avere un problema medico, mentre Jo rivela tutto ad Alex

Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta su Fox Life

GREY'S ANATOMY 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 23 ottobre 2017, Fox Life trasmetterà l'ultimo episodio di Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta. Sarà il 2°, dal titolo "Distratti dal dolore". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Megan (Abigail Spencer) è appena atterrata sul tetto dell'ospedale e come prima persona trova Owen (Kevin McKidd) ad accoglierla. Conosce poi Amelia e riesce a riabbiacciare Nathan (Martin Henderson), rivelando poi di non essere guarita bene da una ferita dovuta al bombardamento. L'ospedale è inoltre parzialmente inagibile a causa dell'esplosione, mentre Stephanie (Jerrika Hinton) è stata trasferita in Texas, in un centro ustioni. Date le complicazioni, Meredith (Ellen Pompeo) si offre per effettuare un'operazione pericolosa che possa ridare a Megan uno stomaco sano, contro il parere della Bailey (Chandra Wilson) e Richard (James Pickens Jr.), che vorrebbero procedere con cautela. Megan invece è entusiasta dell'idea di Meredith e rivela di aver lasciato in Iraq il figlio, un bambino che ha adottato qualche anno prima. Più tardi, Teddy (Kim Raver) ritorna in città per stare con Megan, mentre Arizona (Jessica Capshaw) scopre che la fidanzata ha svuotato l'appartamento e non le ha detto nulla. Amelia (Caterina Scorsone) invece entra in contrasto con Jackson (Jesse Williams) per l'operazione di Beau (Juan Martinez), un ragazzino di 14 anni affetto di tumore e che potrebbe perdere l'uso della mascella. Teddy invece entra in conflitto con Amelia quando scopre che Nathan e Meredith hanno avuto una relazione e che Megan è all'oscuto chi è davvero il medico che la opererà. Nel frattempo, Jo (Camilla Luddington) opera un bambino allo stomaco, mentre DeLuca (Giacomo Gianniotti) si accorge che Amelia non riposa da diverse ore. Jackson invece mostra ad Amelia perché non vuole togliere la mascella a Beau, mostrandole le foto di un'operazione analoga fatta in precedenza. Convinto di dover dire la verità a Megan, Nathan decide di parlarle e scopre che Meredith l'ha già informata. Intanto, Maggie (Kelly McCreary) rivela a Jackson di aver saputo da April (Sarah Drew) che ha un debole nei suoi confronti ed ammette di provare la stessa cosa. Quella sera, Arizona incontra una ragazza in un bar e rimane subito affascinata dal suo americano. Decide così di portarla a casa, dove si lasciano andare sul divano, ma scopre troppo tardi chi è in realtà Carina (Stefania Spampinato). DeLuca rientra infatti in casa e la trova sul divano, rivelando che Carina è in realtà sua sorella. Nello stesso momento, Meredith si accorge di non aver calcolato bene quanto tessuto le sarebbe servito per ricucire l'addome di Megan.

GREY'S ANATOMY 14, ANTICIPAZIONI 23 2017, EPISODIO 24 "DISTRATTI DAL DOLORE"

In seguito all'insuccesso dell'operazione di Megan, Meredith dovrà correre ai ripari ed ideare al più presto un nuovo piano per aiutare la sorella di Owen. Carina invece chiede di poter incontrare la Bailey per approfondire i suoi studi sugli orgasmi femminili e per avviare una ricerca in ospedale. Intanto, le voci riguardo alla notte che Jo e un tirocinante hanno trascorso la notte insieme iniziano a diffondersi e la ragazza si ritrova a dover dare delle spiegazioni convincenti ad Alex. Meredith invece cerca di convincere tutti che il modo migliore per trattare il caso di Megan è fare un trapianto delle pareti addominali, riuscendo ad ottenere dalla sua parte anche Teddy, nonostante i timori iniziali di quest'ultima. Dopo aver schivato a lungo Amelia, Owen sarà costretto ad affrontare il suo matrimonio, mentre Amelia decide di operare Beau anche senza il supporto di Jackson. Grazie ad uno studio di Carina, Amelia scoprirà inoltre di essere stata colpita dallo stesso male che combatte dall'inizio della sua carriera.

