Gaetano Biondi e Federica / Uomini e Donne, la storia d'amore continua fuori dal programma? (Trono Over)

Uomini e Donne, cosa è accaduto tra Federica e Gaetano dopo la scorsa puntata? Torneranno in studio nella nuova registrazione? Ecco le ultime novità (Trono Over)

23 ottobre 2017 Anna Montesano

Gaetano, Uomini e donne

Cosa accadrà nella nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne? Nello studio del noto dating show di Canale 5 dame e cavalieri stanno registrando le nuove puntata ma il pubblico è curioso di scoprire cosa sia accaduto tra Federica e Gaetano. Saranno di nuovo in studio? La scorsa settimana grossa attenzione è stata data alla loro situazione e alla loro conoscenza che sembrava pronta a diventare qualcosa in più, tanto da poter abbandonare lo studio insieme. Federica ha però manifestato molti dubbi visto che la loro conoscenza si basa per il momento su sole 4 esterne. Geatano invece ha invece fatto ben capire di essere interessato soltanto a lei e di provare per lei un interesse molto forte. Alla fine tutto si è concluso con grande confusione e la decisione comune di rimanere in studio.

FEDERICA E GAETANO, LA STORIA CONTINUA DOPO IL TRONO OVER?

Per coloro che leggeranno le anticipazioni di oggi confermiamo che nè Federica nè Gaetano ci saranno. La coppia ha infatti deciso di abbandonare il programma, cosa che scopriremo nel corso della prossima puntata del Trono Over, in onda nei prossimi giorni su Canale 5. La situazione si capovolgerà, visto che stavolta sarà Federica a confessare di voler conoscere il cavaliere fuori dallo studio ma, dopo il comportamento avuto dalla dama, Gaetano si mostrerà molto titubante in merito. Nonostante questo, entrambi dichiareranno in studio di non essere interessati a conoscere altre persone e sarà questo il motivo per il quale alla fine decideranno di lasciare il programma, con i saluti di Maria De Filippi e tutto lo studio.

