Giorgia Ferrero/ Chi è il famoso regista napoletano artefice delle subdole molestie via WhatsApp? (Le Iene)

23 ottobre 2017 Emanuela Longo

Il programma Le Iene Show, ieri sera ha dedicato un'ampia parentesi al tema delle molestie e delle violenze sessuali a scapito di molte attrici italiane. Punto di partenza è sempre il caso Weinstein che ha travolto Hollywood ma anche alcune attrici nostrane, a partire da Asia Argento. Nel corso di un servizio a cura di Dino Giarrusso ha trovato spazio anche la testimonianza di Giorgia Ferrero, attrice rimasta incastrata, contro la sua volontà, in proposte che nulla avevano a che fare con i normali rapporti lavorativi. Forti probabilmente del clima di denuncia degli ultimi giorni, messo in risalto dal clamore attorno al caso di Harvey Weinstein, diverse interpreti hanno voluto raccontare alle telecamere de Le Iene quanto avvenuto nel silenzio del loro ambiente lavorativo anche da parte di registi e produttori nostrani. Giorgia Ferrero è una di loro e sebbene nasca a teatro, in tanti la ricorderanno per i numerosi ruoli avuti sia in tv che al cinema, dalla soap opera Un posto al sole a La Grande Bellezza di Sorrentino. Eppure, al pari di molte altre sue colleghe, anche lei si sarebbe imbattuta nel corso della sua carriera in personaggi alquanto viscidi e certamente privi di scrupoli. In ultimo, un famoso regista napoletano dal quale avrebbe subito una subdola molestia.

LE MOLESTIE VIA WHATSAPP: DA “PROTAGONISTA ASSOLUTA” A “MAMMOLETTA”

La Ferrero ha subito messo in chiaro la sua assoluta vicinanza ad Asia Argento, prima di raccontare la sua personale vicenda. Protagonista delle molestie ai suoi danni, fortunatamente fermatesi ad una incredibile conversazione via Whatsapp della durata di un'ora esatta, è un nome celebre nel mondo del cinema italiano. Si tratta di un noto regista napoletano, il cui nome non è stato ovviamente avanzato ma in merito al quale lo stesso inviato de Le Iene ha ribadito la sua importanza e notorietà. "E' un regista napoletano di cui io avevo molta stima, ha fatto anche diversi film, ha vinto tanti premi in giro", dice l'attrice. Tutto ha inizio in una domenica mattina di febbraio dello scorso anno. Giorgia riceve la sua telefonata nella quale il regista le dice di averla scelta come protagonista per il suo prossimo film. Per lei sarebbe stata la prima volta nei panni di protagonista, dunque la proposta l'aveva molto esaltata. La conversazione telefonica finisce con l'invito da parte del regista a trascorrere un week end a Napoli durante il quale discutere del film, ma subito dopo ne inizia un'altra scritta, via Whatsapp, durata esattamente un'ora, durante la quale la Ferrero passa dall'essere la protagonista del film ad essere una "mammoletta". Il regista avrebbe iniziato chiedendo le sue misure, quindi avrebbe fatto dell'ironia sulla scarsa misura del seno. Le avrebbe quindi chiesto una foto in reggiseno e Giorgia lo avrebbe accontentato. A quel punto le chiede di fidarsi di lui, di mettersi senza reggiseno davanti a uno specchio "scatta e io ti chiamo". Nonostante la sorpresa dell'attrice, Giorgia reputa che quella richiesta possa ancora rientrare nelle richieste lecite di un regista e lo accontenta ancora, fino a quando non arriva un'ulteriore richiesta: "adesso mandami il di dietro". A quel punto l'attrice si rifiuta, sentendosi confusa dall'intera conversazione che ovviamente spintasi fin troppo oltre. Il regista non demorde e riferendosi ambiguamente all'incontro che avrebbero avuto a Napoli, le domanda se avrebbe dovuto prendere due camere d'albergo o solo una. "Se ci stai provando con me stai sbagliando tutto", replica l'attrice. Lui insiste facendole intendere il desiderio di "diventare intimo", di avere "una cosa senza filtri", di volere un "coinvolgimento sin dall'inizio", in cambio di una garanzia: "protagonista assoluta, 110 scene su 110". Di fronte alle resistenze di Giorgia, lui inizia ad irrigidirsi ed a sostenere che forse quel film non fosse esattamente adatto a lei. Nel giro di due minuti esatti, lui passa dal definirla "protagonista assoluta" a "mammoletta". Giorgia infine ha rivelato che questo noto regista napoletano non ha molestato solo lei ma anche altre sue colleghe. Sul nome, ovviamente, è giallo.

