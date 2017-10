Giuliana De Sio/ "Sono una giocatrice di Serie A costretta a stare in Serie B" (S'è fatta notte)

L'attrice campana Giuliana De Sio sarà l'ospite di turno nella nuova puntata di S'è fatta notte (lunedì 23, ore 00.50), il programma condotto da Maurizio Costanzo su Rai1

Giuliana De Sio, in posa (Archivio)

Sarà Giuliana De Sio la nuova protagonista dell’intervista “notturna” che andrà in onda questo lunedì (alle ore 00.50) nell’oramai consolidato appuntamento con S’è fatta notte. Nel talk show condotto in seconda serata da Maurizio Costanzo, infatti, stavolta sarà il turno della 60enne attrice campana di sedersi e chiacchierare, in mezzo alla suggestiva scenografia di un classico bar all’ora di chiusura, col conduttore romano: per la De Sio sarà dunque l’occasione non solamente di raccontarsi dal punto di vista prettamente professionale e delle ultime esperienze lavorative ma anche da quello personale, tra confessioni, aneddotica e anche alcuni momenti di divagazione, per far emergere così assieme a quell’abile affabulatore che è Costanzo un lato meno conosciuto della sua personalità.

GIULIANA DE SIO, UNA SILHOUETTE DA URLO NEGLI SCATTI ESTIVI

In attesa di tornare sul grande schermo nel piccolo bar/salotto di Maurizio Costanzo, Giuliana De Sio ha vissuto un’estate all’insegna del relax, soprattutto dopo aver recitato nell’ultimo film scritto e diretto da Max Croci, “La verità, vi spiego, sull’amore”, e aver partecipato anche alla fiction “Amore pensaci tu”, andata in onda fino allo scorso giugno su Canale 5 e diretta da Francesco Pavolini e Vincenzo Terracciano. Tuttavia, a far parlare soprattutto della 60enne attrice originaria di Salerno sono stati alcuni scatti rubati nel corso delle sue recenti vacanze e che hanno destato molto scalpore e non certo perché “paparazzavano” l’attrice in momenti imbarazzanti: le foto in questione, rilanciare da molti siti web e magazine scandalistici infatti mostravano come la De Sio, a 60 anni, possa vantare una silhouette di tutto rispetto e che farebbe invidia a molte starlette e colleghe più giovani.

LA POLEMICA CONTRO LA MANCANZA DI MERITOCRAZIA

Nella sua pagina Facebook ufficiale, Giuliana De Sio è solita postare, a beneficio dei propri iscritti, non solo brevi clip tratte dagli spettacoli e i film in cui ha recitato ma anche estratti delle sue partecipazioni televisive. E, in uno degli ultimi video che l’attrice ha postato in bacheca c’è un suo intervento abbastanza polemico e accompagnato dalla didascalia “Quello che penso in merito alla meritocrazia in questo paese e tanto altro che faccio”. Nelle immagini, infatti, si vede la De Sio citare una frase di Bertolt Brecht (“Sfortunato è il Paese che ha bisogno di eroi”, spiegando che il dovere di tutti i cittadini dovrebbe essere quello di denunciare il malaffare. A proposito del mondo del cinema, l’attrice spiega che va ancora peggio dato che “i talenti sono ridotti all’accattonaggio” mentre, a proposito di sé, dice di essere “una giocatrice di Serie A costretta a giocare in Serie B dato che il sistema non ha in grande simpatia il mio talento”.

