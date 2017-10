Grande Fratello Vip 2017/ Eliminato Jeremias? Nomination e scottanti confronti (Settima Puntata, 23 ottobre)

Grande Fratello Vip 2017, anticipazioni settima puntata del 23 ottobre: chi verrà eliminato tra Veronica Angeloni e Jeremias Rodriguez? Nuovi confronti tra concorrenti, prove e nomination.

23 ottobre 2017 Valentina Gambino

Stasera andrà in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip 2017. Dalle 21.25 circa in poi, arriverà Ilary Blasi in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, al fianco di Alfonso Signorini e l'irriverente trio della Gialappa’s Band, con la voce fuori campo direttamente in quel di Milano. Oggi, lunedì 23 ottobre, si riapriranno le porte della Casa di Cinecittà così come tutti i riflettori puntati sulle dinamiche dei concorrenti che sono attualmente residenti sotto l'occhio indiscreto delle telecamere del programma 24 su 24. In nomination da tutta la settimana, Veronica Angeloni e Jeremias Rodriguez. Chi verrà eliminato? Inizialmente si puntava sull’uscita imminente della pallavolista ma, con il passare del tempo ed i tantissimi sondaggi online, le prime anticipazioni mettono proprio in evidenza il nome dell’argentino. Il fratello di Belen poi, questa settimana è stato tra i protagonisti assoluti con il suo “segreto”. Qual è la problematica che impedisce a Jeremias di viversi il suo percorso al meglio? Tante ipotesi e, durante questi giorni, anche il messaggio di Belen per tranquillizzarlo.

Grande Fratello Vip 2, anticipaioni settima puntata: il triangolo della Casa

A parte i tanti tormenti interiori, le primissime anticipazioni della serata, riferiscono che il pubblico del GF Vip, non amerebbe molto il carattere di Jeremias. Siamo sicuri che dopo la sua uscita, avrà modo di confessarsi direttamente a Verissimo, accolto da Silvia Toffanin. Data l’antipatia tra Belen e Barbara d’Urso infatti, dubitiamo fortemente che Lady Cologno possa ospitare il giovane a Pomeriggio 5 oppure a Domenica Live. Spazio poi, per il “triangolo” tra Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e Francesco Monte. Con moltissima probabilità, proprio in occasione della (quasi) eliminazione di Jeremias, si parlerà anche dell’avvicinamento della sorella all’ex ciclista. In rete intanto, non tutti sono certi che questo feeling sia del tutto naturale. Molti infatti, pensano che sia stato architettato ad hoc per creare nuove dinamiche da potere osservare. Se l’eliminato della serata fosse proprio Jeremias, il ragazzo potrebbe addirittura sbottarsi in diretta, durante il breve confronto in studio con Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Veronica Angeloni però, continua a non conquistare il pubblico e nemmeno il resto dei coinquilini e quindi, dopo la salvezza potrebbe nuovamente finire in nomination.

Corinne e Serena, nuova guerra?

Durante la settimana, Daniele Bossari ha avuto modo di conoscere meglio Aida Yespica e addirittura invitarla a cena. Tra loro sta visibilmente nascendo un’amicizia mentre i rapporti con Giulia De Lellis si sono definitivamente annullati. Durante la diretta del Grande Fratello Vip di questa sera, si potrebbe parlare anche di questo nuovo aspetto, con un occhio di riguardo per ciò che è accaduto dopo le nomination. Luca Onestini intanto, dopo la missiva di Soleil della scorsa settimana, ha definitivamente deciso di voltare pagina anche se gli estimatori, sperano ancora di poter vedere un confronto con la Sorge. Del resto proprio l’ex tronista si è lasciato andare a qualche esternazione pesante nei confronti della bionda con la passione per il cinema. Ci potrebbe essere anche un ipotetico confronto tra Corinne Clery e Serena Grandi. Spazio poi per altre divertenti prove e le nuove nomination della settimana: chi finirà a rischio eliminazione? Ivana, considerata da molti “estranea” alla Casa, verrà messa in sfida dagli altri concorrenti? Il cerchio si stringe…

