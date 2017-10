Grande Fratello Vip / Info streaming: ecco come vedere la settima puntata del GF Vip 2

Grande Fratello Vip streaming settima puntata: ecco come seguire l'appuntamento di oggi 23 ottobre 2017 del reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini.

23 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Grande Fratello Vip

Imperdibile appuntamento con la settima puntata del Grande Fratello Vip 2017. Alle 21.20, su canale 5, Ilary Blasi e Alfonso Signorini condurranno un nuovo appuntamento del reality show che, ogni settimana, incolla davanti ai teleschermi almeno quattro milioni di telespettatori. Un successo straordinario che ha spinto Mediaset ad allungare la durata fino al 4 dicembre. Questa sera, però, la casa più famosa d’Italia perderà sicuramente un grande protagonista. In nomination, infatti, ci sono Jeremias Rodriguez e Veronica Angeloni. Due persone che hanno condiviso l’avventura al Grande Fratello sin dal primo giorno. La sfida al televoto decreterà il vincitore di una sfida che spaventa soprattutto Cecilia, terrorizzata dall’idea di dover continuare a vivere senza il fratello o l’amica l’avventura nella casa. Jeremias e Veronica, infatti, non possono neanche sperare nel biglietto di ritorno, già pescato da Lorenzo Flaherty. La settima puntata del Grande Fratello Vip, dunque, regalerà sicuramente tantissime sorprese. Come sempre, il pubblico potrà seguire la puntata su canale o attraverso la diretta su canale 5 in live streaming su www.mediaset.it/canale5 e dopo la conclusione della puntata in streaming on demand su VideoMediaset.

TUTTI I TEMI DELLA SETTIMA PUNTATA DEL GRANDE FRATELLO VIP

Non ci sarà solo il verdetto del televoto tra i temi che saranno affrontati da Ilary Blasi nel corso della settima puntata del Grande Fratello Vip 2017. La conduttrice, infatti, si occuperà della prima settimana di permanenza all’interno della casa di Raffaello Tonon, Corinne Clery e Carmen Russo. Soprattutto i primi due hanno fatto discutere sui social: Tonon per essere stato deriso dai compagni quando ha raccontato della sua depressione e l’attrice francese per le rivelazioni fatte su Serena Grandi con la quale condivide Beppe Ercole che è stato il marito di entrambe. Tra i temi che dovrebbero essere affrontati questa sera, poi, ci potrebbe essere la presunta bestemmia di Luca Onestini che è già stato scagionato e il rapporto tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due sono sempre più vicini al punto che Jeremias ha già messo in allarme la sorella. Come sempre, poi, ci sarà la classifica di gradimento e le conseguenti nomination. Sono tanti, dunque, i motivi per non perdere la settima puntata del reality più famoso della televisione italiana.

