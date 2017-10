Gustavo Rodriguez / Chi è papa di Jeremias, Belen e Cecilia? Sorpresa al Grande Fratello Vip 2017

Gustavo Rodriguez, chi è papa di Jeremias, Belen e Cecilia? Sorpresa e lacrime al Grande Fratello Vip 2017 prima dell'esito della nomination di questa sera

23 ottobre 2017 Anna Montesano

Gustavo e Jeremias Rodriguez

Grandi emozioni nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 2017, soprattutto per Jeremias Rodriguez. Il minore dei fratelli Rodriguez ha incontrato suo padre, Gustavo Rodriguez, nella Casa prima di conoscere l'esito del televoto che lo vede a rischio uscita. Grandi emozioni per Jeremias, così come per Cecilia e sicuramente anche per Belen che guarda il programma da casa, che ha potuto parlare con suo padre Gustavo dopo una settimana davvero difficile e fatta di rivelazioni importanti anche sul suo passato. Jeremias ha infatti svelato che per molti anni, a causa di suoi errore molto gravi, non ha parlato con suo padre, oggi però tutto è cambiato.

GRANDI EMOZIONI PER JEREMIAS

Ed è proprio Gustavo a confermarlo quando incontra Jeremias nella casa: "Sai perchè vengo? Perchè tu hai detto che mi hai deluso in qualche maniera ma questo è impossibile, perchè io ti amo così come amo tutti i miei figli. - poi continua - Ti guardo sempre e ti vedo benissimo, le cose che tu hai migliorato lo hai fatto prima di entrare nella Casa". Ma chi è Gustavo Rodriguez? Il padre di Jeremias, Cecilia e Belen era un padre anglicano molto severo che per il bene delle sue figlie decise poi di lasciare la Chiesa a causa di alcune imposizioni che imponevano divieti molto duri.

