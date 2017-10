IGNAZIO MOSER/ Sempre più distante da Veronica Angeloni, nuova amicizia con Tonon (Grande Fratello Vip 2017)

Ignazio Moser ha preso le distanze da Veronica Angeloni all'interno della casa del Grande Fratello Vip. In settimana paura per le condizioni del padre Francesco dopo un incidente.

Ignazio Moser, Grande Fratello Vip 2017

Durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2017, Ignazio Moser ha dimostrato di voler interrompere l'idillio creato con Veronica Angeloni. Il concorrente ha deciso infatti di nominare la pallavolista per via dello scontro avvenuto fra Luca Onestini e Cecilia Rodriguez. Secondo il suo punto di vista, la sportiva infatti non avrebbe dovuto mettere becco in un episodio che non la riguardava in modo diretto e la sua scelta non ha fatto altro che provocare una forte delusione nell'amica. Veronica ha infatti manifestato un forte fastidio nell'azione di Ignazio, perché dal suo punto di vista la loro conoscenza pregressa avrebbe dovuto salvarla da una situazione simile. Moser si è reso conto nei giorni successivi di aver alimentato un focolaio con la concorrente, ma ha aspettato che la diretta interessata prendesse l'iniziativa e gli chiedesse di chiarire. In questi giorni, i fan hanno temuto inoltre che Moser decidesse di abbandonare il reality per via di un incidente con il trattore capitato al padre Francesco, che tuttavia ha voluto rassicurare il figlio sulle sue condizioni di salute.

IGNAZIO MOSER HA PRESO LE DISTANZE DA VERONICA

Il Grande Fratello Vip 2 sta diventando sempre più difficile e per Ignazio Moser e tutti gli altri concorrenti non è stata una passeggiata scoprire che il programma durerà due settimane in più del previsto. Il figlio del noto ciclista dimostra inoltre di aver cambiato del tutto il proprio atteggiamenti nei confronti dei compagni di gioco, soprattutto verso Veronica Angeloni, che ha nominato durante l'ultima diretta. La pallavolista e il giovane imprenditore si conoscevano infatti da prima del loro ingresso nel reality e anche per questo la prima era convinta di essere un libro aperto agli occhi di Ignazio. Quest'ultimo tuttavia ha preferito non chiudere un occhio sulla sua presunta scorrettezza, ma i due hanno avuto modo di chiarire a distanza di giorni dall'ultima diretta. Il confronto ha però confermato la distanza fra Ignazio e Veronica: il primo continua ad avere occhi solo per Ivana, anche se negli ultimi giorni ha dimostrato di allontanarsi anche dalla modella.

NUOVA AMICIZIA CON TONON

Ignazio Moser potrebbe non raggiungere la finale del Grande Fratello Vip 2017. Il concorrente dimostra infatti di non aver compreso al meglio le dinamiche del gioco e per ora sembra più attento al gioco e allo scherzo piuttosto che a farsi conoscere. La famosa lite con Daniele Bossari gli ha provocato dei segni che si porta ancora oggi e che forse lo spingono a non svelarsi del tutto. Si è rafforzata invece l'amicizia con Luca Onestini ed è nato il legame con Raffaello Tonon, che non ha esitato a bersagliare di domande e test culturali. Al di là di questo rimane fra i meno operativi della Casa: non cucina, non pulisce, non propone. Il suo passatempo preferito rimane prendere il sole e provocare Ivana Mrazova, ma questi elementi non lo fanno diventare in automatico il preferito del pubblico. Moser dovrebbe preoccuparsi a questo punto del programma non tanto a non apparire antipatico, ma a catturare le simpatie dei telespettatori.

© Riproduzione Riservata.