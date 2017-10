IL CASTIGATORE / Chi è l'uomo che terrorizza Cristiano Malgioglio? Il web si interroga (Grande Fratello Vip)

Il Castigatore, chi è l'uomo che terrorizza Cristiano Malgioglio all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2017? L'artista nuovamente punito dall'altissimo uomo in giacca nera.

23 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Il castigatore che terrorizza Cristiano Malgioglio

Chi è il castigatore? Non abbiamo ancora scoperto chi si cela dietro questo uomo enorme che dalla scorsa settimana terrorizza Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip. Il noto artista sette giorni fa era sembrato davvero molto impaurito per quello che è accaduto, con quest'uomo gigante che l'ha portato nella stanza ovale per sfidarlo a braccio di ferro e poi l'ha portato all'interno della spa per dare relax e cure a Carmen Di Pietro. In settimana poi Malgioglio ha dovuto stirare le camicie di questo uomo gigante. Alla fine il paroliere ha preso a ridere questa situazione, senza farsi più intimorire e dimostrando di stare al gioco molto di più di quanto ci si aspettava all'inizio del programma quando Cristiano Malgioglio sembrava pronto ad abbandonare la casa.

Questa sera il castigatore si era palesato dietro l'oblò per salutare quasi subito Cristiano Malgioglio. Poi durante un freeze il castigatore è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per decidere il nuovo personaggio da punire. Prima ha puntato il dito su Raffaello Tonon facendo ridere tutto, ma alla fine è andato nuovamente verso Cristiano Maglioglio. L'artista è stato vestito da karateka con una fascia sulla testa con scritto ''karate Malgy''. E' poi entrato un avversario pronto a sfida Cristiano Malgioglio, in un combattimento ovviamente ironico con l'artista che ha iniziato ad avere paura. E' una vera e propria tortura per il povero Malgioglio costretto a spezzare un asse di legno. Il web intanto si interroga sull'identità del castigatore.

