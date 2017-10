IL SEGRETO / È stata tutta una messinscena: Carmelo non è un traditore! (Anticipazioni)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 23 ottobre: tutti credono che Severo sia morto ma si è trattato solo di una messinscena. Lui, Carmelo e Raimundo si incontrano fuori paese e...

23 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Sarà una puntata ricca di colpi di scena quella che i telespettatori de Il Segreto seguiranno oggi, a partire dalle ore 16:20 circa. In essa, infatti, la notizia della morte di Severo diventerà di dominio pubblico: l'uomo si stava allontanando da Puente Viejo ma ha avuto un terribile incidente in auto che gli è risultato fatale. Cristobal Garrigues esulterà all'idea di essersi liberato del suo rivale senza compiere ulteriori intrighi e si trasferirà subito alla Miel Amarga, prendendo definitivamente il controllo degli averi dei Santacruz. Carmelo non potrà fare altro che accettare gli ordini del suo peggior rivale, continuando ad essere ricattato: se non farà quello che Garrigues gli ordinerà, sarà Adela a subirne le conseguenze! Ma sarà meglio non dare nulla per scontato. Proprio quando i telespettatori saranno disperati all'idea di avere perso anche Severo, assisteranno ad una misteriosa trasferta di Raimundo appena fuori Puente Viejo...

Il Segreto: Severo è vivo!

Nella puntata de Il Segreto di oggi pomeriggio, con una scusa Raimundo si allontanerà dalla villa e incontrerà Carmelo in un luogo isolato fuori paese. E non saranno soli! Insieme a loro ci sarà anche Severo che ha inscenato il suo incidente per far credere a Cristobal Garrigues di essere morto, potendo così agire indisturbato per incastrarlo. E chi aveva pensato che Carmelo fosse un traditore si sbaglierà di grosso: lui e Severo erano d'accordo fin dall'inizio, elaborando un piano ben congeniato per evitare che Adela subisse le peggiori conseguenze. Archiviata la vicenda che tiene banco ormai da diversi giorni, e che siamo certi riserverà altre sorprese, l'attenzione si sposterà a Los Manantiales dove anche Camila e Nicolas continueranno a tramare alle spalle di Damien. La coppia sarà alla ricerca di una strategia per incastrare il terribile ragazzo, anche se Hernando continuerà a dirsi certo del suo cambiamento.

