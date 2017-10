IO SONO VENDETTA/ Su Italia 1 il film con John Travolta (oggi, 23 ottobre 2017)

Io sono vendetta, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 23 ottobre 2017. Nel cast: John Travolta, Christopher Meloni e Rebecca De Mornay. Il dettaglio della trama.

23 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il thriller in prima serata su Italia 1

NEL CAST JOHN TRAVOLTA

Il film Io sono vendetta va in onda su Italia 1 oggi, lunedì 23 ottobre 2017, alle ore 21.15. Si tratta di un thriller (titolo in lingua originale: I am wrath) del 2016 che è stato diretto da Chuck Russell (The mask - Da zero a mito, Il Re Scorpione, Nightmare 3 - I guerrieri del sogno) e interpretato da John Travolta (La febbre del sabato sera, Grease - Brillantina, Pulp fiction), Christopher Meloni (L'uomo d'acciaio, Wet hot american summer, la serie tv Law & order - Unità vittime speciali) e Rebecca De Mornay (La mano sulla culla, Mai con uno sconosciuto, Il primo amore non si scorda mai). Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IO SONO VENDETTA, LA TRAMA DEL FILM

Stanley Hill (John Travolta) è un ingegnere disoccupato. Una sera, di ritorno da un viaggio, viene avvicinato nel parcheggio dell'aereoporto insieme alla moglie Vivian (Rebecca de Mornay) da un gruppo di rapinatori. Ne nasce una colluttazione e Vivian rimane a terra, morta, mentre Stanley è gravemente ferito. Il rapinatore viene arrestato ma Stanley è costretto ad assistere impotente mentre questo viene rimesso in libertà per insufficienza di prove e perchè Stanley stesso viene giudicato un testimone inaffidabile. L'uomo, distrutto per la morte dell'amata moglie, decide di farsi giustizia da solo e, appena ripresosi dalle ferite, si fa tatuare sulla schiena il motto I am wrath (Io sono la vendetta). Contatta così Dennis (Christopher Meloni), un suo ex collega, e comincia ad indagare. Ben presto Stanley scopre che la rapina era solo una copertura per giustificare l'omicidio di Vivian. A tirare le fila di quello che appare come un complotto sempre più ampio sembra esserci addirittura il Governatore, nel cui ufficio la donna era impiegata. Ben presto Stanley si rende infatti conto che la donna è stata uccisa per impedire che divulgasse delle informazioni sull'attività del Governatore in merito alla costruzione di un oleodotto. Con la connivenza dei politici locali infatti erano stati nascosti documenti compromettenti sul danno ambientale derivante dall'oleodotto, mentre Vivian aveva intenzione di renderli pubblici.

