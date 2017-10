IVANA MRAZOVA/ La modella in crisi dopo la nomination di Malgioglio (Grande Fratello Vip 2017)

Ivana Mrazova è andata in crisi dopo la nomination di Cristiano Malgioglio. La modella del Grande Fratello Vip 2017 appare anche preoccupata per la possibile uscita dell'amica Veronica.

Ivana Mrazova, Grande Fratello Vip 2017

Ivana Mrazova ha vissuto una settimana al Grande Fratello Vip 2017 piuttosto difficile. La modella è rimasta infatti colpita dalla scelta di Cristiano Malgioglio di votarla durante l'ultima nomination, particolare che è stato svelato in realtà da Alfonso Signorini. Il direttore di Chi ha infatti compiuto un errore importante, che ha svelato retroscena che sarebbero dovuti rimanere nascosti. Daniele Bossari aveva evitato al paroliere italiano di dover fare una nomination palese, ma è emerso che Ivana è quasi del tutto assente nella Casa. L'opinione del cantante è arrivata così all'orecchio della modella, che nei minuti successivi alla diretta si è interrogata riguardo al vero significato delle parole di Signorini. In realtà, durante la puntata Ivana ha fatto finta di non aver compreso la provocazione del giornalista, per poi rivelare alle concorrenti a cui è più legata di aver solo voluto evitare lo scontro. Giulia De Lellis in particolare si è schierata dalla parte della Mrazova e ha puntato il dito contro Malgioglio, che ai loro occhi si sarebbe comportato in modo scorretto. Le parole del cantante sono state infatti sempre di lode per la modella, che è stata appellata fin dall'inizio una delle sue 'bambine'. Il suo presunto voltafaccia ha spinto infine la Mrazova a prendere le dovute distanze da Malgioglio. Di contro, la modella ha invece deciso di nominare Jeremias Rodriguez per via del suo comportamento troppo aggressivo.

IVANA MRAZOVA, MOLTO UNITA CON LE ALTRE RAGAZZE

Gli ultimi giorni di Grande Fratello Vip 2017 hanno messo in evidenza un forte cambiamento per Ivana Mrazova, che in seguito alla rivelazione sul voto di Cristiano Malgioglio si è dimostrata più pensierosa del solito. La ragazza ironica su cui la Gialappa's Band ha acceso i riflettori sembra essere stata avvolta da una nebbia piuttosto spessa, che l'ha spinta alla fine a valutare con attenzione il gioco degli altri concorrenti. Ivana potrebbe infatti aver vissuto il tutto come un tradimento da parte di uno dei pochi inquilini maschi della Casa con cui aveva stretto un forte legame. L'unità con le concorrenti femminili è invece aumentata anche grazie a questo episodio, anche se la Mrazova continua a essere più vicina solo a Giulia De Lellis e Veronica Angeloni. Se quest'ultima dovesse uscire dal programma, che cosa farà la modella?

MALGIOGLIO HA RAGIONE?

Le parole di Cristiano Malgioglio su Ivana Mrazova hanno spinto diversi fan del Gf Vip 2017 a concordare con il paroliere. Agli occhi di molti, da quanto emerge sui social, la modella è rimasta fino ad ora fin troppo anonima e se non fosse per il suo flirt con Ignazio Moser, probabilmente passerebbe del tutto inosservata. I telespettatori le contestano infatti non solo una forte invisibilità, ma anche un'assenza nella gestione della Casa. Dalle pulizie ai giochi, dal dialogo con i concorrenti a molto altro ancora, sembra quasi che Ivana non abbia ben compreso le dinamiche del programma. In questa fase, la concorrente dovrebbe infatti fare di tutto per farsi conoscere non solo dagli altri inquilini, ma soprattutto dal pubblico da casa. La possibile uscita di Veronica Angeloni potrebbe rappresentare inoltre un grande ostacolo anche per la modella, che non solo si ritroverebbe con un'amica in meno, ma anche più esposta per una prossima nomination.

© Riproduzione Riservata.