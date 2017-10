Ines Angeloni / La mamma di Veronica nella casa del Grande Fratello Vip 2

Ines è la mamma di Veronica Angeloni: l'atleta in lacrime tra le braccia della madre e un percorso di crescita molto difficile all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2017.

23 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

La mamma di Veronica Angeloni

Veronica Angeloni è al televoto al Grande Fratello Vip 2017 con Jeremias Rodriguez e così la redazione ha deciso di presentare meglio i due. E' stato mostrato un breve video che ha raccontato la storia della sua famiglia, con l'atleta che ha raccontato come si sia allontanata molto giovane da casa per inseguire il suo sogno ma senza sapere cosa avrebbe lasciato. E' così che dentro la casa Veronica Angeloni ha trovato una famiglia, un sostegno e delle persone che ha sentito vicino. Durante il video Veronica ha iniziato a piangere, poi Ilary Blasi le ha detto di andare nella stazione dove c'è proprio sua madre Ines.

Le due hanno avuto la possibilità di vivere un grande amore, ma non hanno vissuto molto insieme proprio per gli impegni professionali di Veronica Angeloni. La ragazza ha pianto lacrime sincere abbracciando la madre, sottolineandole a bassa voce di non essere capita da tutti. Si riparla poi del bel rapporto avuto con Simona Izzo che per le è stata praticamente una zia e anche di quello con l'avversario di oggi Jeremias Rodriguez che è diventato quasi un fratello. Abbiamo visto il lato umano di una ragazza che si è sempre dimostrata forte, ma che non ha avuto una vita facilissima da sostenere.

