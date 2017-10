JEAN RENO/ L’attore francese recita in italiano ne La ragazza nella nebbia (Che fuori tempo che fa)

Questa sera Jean Reno siederà nel salotto di Fabio Fazio a Che fuori tempo che fa, dove parlerà della sua partecipazione al film La ragazza nella nebbia

Jean Reno in una scena di Abel - Il figlio del vento

Jean Reno ritornerà nei cinema italiani il 26 ottobre, grazie al film La ragazza nella nebbia. Si tratta del primo progetto cinematografico per Donato Carrisi, scrittore del romanzo omonimo, che ha voluto nel cast non solo il celebre attore francese, ma anche uno dei volti italiani più internazionali del nostro Paese: Alessio Boni. Al loro fianco anche Toni Servillo, uno dei motivi che hanno spinto Reno ad accettare il ruolo, come ha rivelato a Il Corriere della Sera in una recente intervista. L'attore è stato infatti conquistato sia dalla possibilità di lavorare con il collega, sia per via della sceneggiatura, che lo ha letteralmente conquistato. Questa sera Jean Reno siederà nel salotto di Fabio Fazio a Che fuori tempo che fa, dove parlerà di questo suo nuovo progetto. Jean Reno e Toni Servillo sembrano inoltre aver trovato una forte sintonia durante le riprese del film, forse dovuta a quella paura nascosta negli occhi del primo artista, un'incredulità che secondo Servillo è dovuta al timore di non convincere il pubblico con la propria interpretazione.

JEAN RENO, IL FILM RECITATO IN ITALIANO

Jean Reno è ritornato a cavalcare le testate internazionali grazie alla sua presenza ne La ragazza nella nebbia, dove interpreta il ruolo dello psichiatra Augusto Flores. E non solo per il film in sé, ma perché la celebrità francese ha voluto recitare per la prima volta in italiano. Reno ha attirato inoltre l'attenzione del pubblico italiano in questi mesi grazie alla sua presenza in tanti eventi pubblici, come la Festa del Cinema che si è svolta a Roma alla fine dello scorso settembre, o alla Fashion Week. Nella kermesse di moda, l'attore si è presentato al fianco della moglie Zofia per assistere alla sfilata dello stilista Lanvin, per la prima volta in passerella in qualità di nuovo direttore artistico per il brand francese. Il rapporto con la Francia e la Provenza in particolare è per Reno uno delle colonne portanti della sua vita, come ha sottolineato in un'intervista a Stravizzi. Forse dovuto anche alla sua nota passione per gli ulivi, che coltiva da molti anni e che ai suoi occhi sono simbolo di pace e della bellezza della vita.

GLI ESORDI AL CINEMA

Originario dell'Andalusia, Jean Reno nasce con il nome di Juan Moreno y Herrera-Jimenez a Casablanca, nel luglio del '48. All'epoca la città subiva la forte influenza francese e rappresentava un porto sicuro per i genitori di Reno, per sfuggire al dominio di Francisco Franco in Spagna. Reno si trasferisce poi in Francia a 12 anni e riesce a prendere la cittadinanza cinque anni più tardi, nello stesso periodo in cui muove la madre. La sua carriera nello spettacolo inizia a fine anni '70, grazie a diversi lavori che lo portano a lavorare al fianco del regista Constantin Costa-Gravas, nel film Chiaro di Donna, fino a Jacques Rouffio ne La signora è di passaggio. A causa della sua statura e dei lineamenti severi del suo volto, l'attore viene scelto inizialmente nel ruolo di villain, riuscendo a togliersi di dosso questi vestiti grazie all'incontro con Luc Besson e alla scelta di dedicarsi ad altri generi cinematografici, come il thriller e la commedia romantica. Il successo è evidente soprattutto in lavori come Leon, che lo porta al di sotto dei riflettori internazionali grazie alla sua interpretazione al fianco di Natalie Portman. Per quanto riguarda la sua vita privata, Reno è stato tre volte ed appena 11 anni fa si è unito a Zofia Borucka, un'attrice e modella polacca. Da ogni matrimonio sono inoltre nati due figli, portando a quota sei la prole totale dell'artista.

