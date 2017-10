JEREMIAS RODRIGUEZ/ Il fratello di Belen a rischio eliminazione (Grande Fratello Vip 2017)

Jeremias Rodriguez rischia di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip: il fratello di Belen è in nomination con Veronica Angeloni. L'argentino è troppo aggressivo o solo incompreso?

Jeremias Rodriguez, Grande Fratello Vip 2017

Il Grande Fratello Vip 2017 ha messo a dura prova Jeremias Rodriguez in seguito all'ultima diretta. Il concorrente ha infatti ricevuto la maggior parte delle nomination da parte degli altri concorrenti, dopo essere rientrato fra gli sfavoriti anche durante il televoto flash del pubblico. L'occasione ha dato a tante delle persone presenti nel programma di poter dare il proprio voto a Jeremias, per via di preferenze verso altri concorrenti o a causa delle liti avute nei giorni precedenti alla puntata. Aida Yespica infatti ha sottolineato di aver visto una forte infantilità da parte del ragazzo, oltre che un'aggressività piuttosto evidente che emerge durante i confronti. Anche Ivana Mrazova non ha digerito le risposte che Jeremias ha dato a Veronica Angeloni, che di contro ha dato vita a una forte tensione all'interno della Casa. Daniele Bossari sembra finora l'unico ad aver compreso fino in fondo Jeremias, come ha sottolineato alla Yespica durante la cena avuta lo scorso giovedì nel Club. Il conduttore crede infatti che l'aggressività del concorrente sia dovuta alla sua incapacità di gestire l'energia e che quest'ultima sia così travolgente da spingerlo a esprimerla con molta forza.

JEREMIAS RODRIGUEZ, DISCUSSIONI E INCOMPRENSIONI

Jeremias Rodriguez non ha preso bene la nomination ricevuta al Grande Fratello Vip 2017. In questi sette giorni che lo hanno separato dal verdetto definitivo, l'argentino ha infatti attraversato diverse emozioni negative, dal pianto alla malinconia fino allo sconforto. Per sua fortuna ha potuto contare sul supporto degli altri concorrenti, che al di là della sorella Cecilia gli hanno dimostrato un forte affetto. Persino nel caso di Luca Onestini, con cui nei giorni precedenti aveva avuto una brutta discussione. Il fratello di Belen sembra infatti sicuro di dover abbandonare la Casa e che perderà nel confronto con Veronica Angeloni, forse sospettando di non essere riuscito a farsi comprendere dal pubblico da casa. In più di un'occasione, l'argentino ha infatti sottolineato di non essere riuscito a mostrarsi del tutto e di aver dovuto alzare un muro fra sé e gli altri compagni per evitare di scontrarsi con le malelingue. La tensione è stata tale che Jeremias ha avuto anche un piccolo screzio con Cecilia, a causa dello stress manifestato dalla sorella per la sua nomination.

JEREMIAS SARÀ IL PROSSIMO ELIMINATO DAL GF VIP 2017?

Il pubblico delGrande Fratello Vip 2017 potrebbe decidere di far uscire Jeremias Rodriguez dal programma. Fin dal suo ingresso, i fan hanno infatti sottolineato più di una volta un forte fastidio nei confronti del concorrente: per molti la sua presenza nel reality è dovuta esclusivamente alla popolarità di Belen. Non è passato inosservato inoltre il suo temperamento aggressivo, mentre sono finite in secondo piano le scuse che a distanza di ore dai litigi ha sempre fatto al bersaglio di turno. Secondo alcuni anzi il comportamento di Jeremias sarebbe ciclico e dovuto a una strategia ben precisa, nonostante Cecilia abbia ribadito più di una volta quanto il fratello sia puro e sincero. Parole che lo stesso argentino ha usato per descrivere se stesso, sottolineando ancora una volta che nella Casa ci sarebbero diversi concorrenti dotati di maschere.

